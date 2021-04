Durante el 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda recibió menos información, respecto al 2019, para detectar indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo proveniente tanto del sistema financiero como de las actividades vulnerables, lo cual para expertos es de alertar pues los delincuentes no se detuvieron para intentar blanquear sus ganancias en el contexto de la emergencia del coronavirus (covid-19).

Con base en una solicitud de transparencia e información de la UIF, los datos arrojan que en el 2020 esta instancia recibió poco más de 24.5 millones de reportes tanto del sistema financiero como avisos de las actividades vulnerables, es decir 13% menos respecto a lo recibido en el 2019.

Dentro de la misma UIF, que encabeza Santiago Nieto, reconocen que este menor volumen de información pudo obedecer a las afectaciones provocadas por la pandemia en materia de reporte de datos a dicha instancia. En lo que respecta al sistema financiero, el rubro de operaciones inusuales, que son aquellas que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas de clientes, fue el que presentó la mayor caída en número de reportes, pues en el 2020 dicha unidad recibió 376,375 informes, una disminución de 36% respecto a lo recibido en el 2019.

Para Jorge Lara Rivera, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el menor volumen de información que recibió la UIF en el 2020, es un reto no sólo para dicha unidad sino para otras autoridades facultadas para investigar los delitos precedentes al lavado de dinero, como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal o la Auditoría Fiscal de la Federación.

“Todas las demás entidades facultadas para investigar delitos de corrupción y demás, tendrán que poner de su parte, porque no cabe duda de que hay menos información y lo cierto es que el crimen organizado no estuvo confinado, entonces, esto implica que los niveles de lavado de dinero no necesariamente disminuyeron e incluso pudieron incrementarse”, comentó Lara Rivera.

Hace algunos meses, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, del que México es parte, alertó que uno de los riesgos previsibles de lavado de dinero que se acentuarían durante la pandemia sería el de una reducción en el volumen de los reportes de operaciones sospechosas que se generan por parte de los sujetos obligados a la normativa antilavado, como las instituciones financieras o las actividades vulnerables.

“Afectó muchísimo (para el reporte de información), el cierre físico de sucursales bancarias y la baja generalizada de las operaciones por parte de los clientes… Siempre que las fuentes se achican, las capacidades de inteligencia disminuyen, lo cual no significa que no haya incidencia delictiva”, destacó Lara Rivera.

Otra caída importante en la información generada por las instituciones del sistema financiero fue en el rubro de operaciones relevantes, que son aquellos informes de transacciones que superan el equivalente en moneda nacional de 7,500 a 10,000 dólares estadounidenses, pues en el 2020 la UIF recibió 8.1 millones de estos reportes, es decir una caída de 17% respecto a los recibidos en el 2019.

Para las autoridades, como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los reportes de operaciones constituyen uno de los pilares para la prevención y detección del lavado de dinero; sin embargo, hay deficiencias en la calidad de información.

Más bloqueos y menores montos

Según la información recabada, en el 2020 la UIF bloqueó a más personas que en el 2019, pues el año anterior ordenó el congelamiento de cuentas para 3,645 individuos con sospecha de operaciones de lavado, respecto a los 1,371 de un año previo.

Pese a esto, los montos bloqueados en pesos disminuyeron casi 50%, se bloquearon 1,971 millones de pesos en el 2020, cifra menor a los 3,831 millones de pesos del 2019. En materia de dólares, el congelamiento fue mayor en el 2020, pues el año anterior se congelaron 290 millones de dólares respecto a los 42 millones de dólares congelados en el 2019.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx