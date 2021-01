El PIB mexicano podría alcanzar un rebote de hasta 5.6% este año si se agiliza la normalización de sectores económicos a partir de la vacunación contra el Covid-19, estimó el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

No obstante, matizó que la brecha del producto mantendrá un nivel de holgura amplio por uno o dos años más. Esto significa, tal como lo explicó el ex subgobernador Javier Guzmán Calafell, que mantendremos una demanda deprimida, con recursos que no se usan y capacidad productiva ociosa por un par de años más.

Al participar en el Seminario Anual de Perspectivas Económicas que organiza el ITAM, el banquero central resaltó que la inversión es uno de los grandes retos para México, lo que claramente ha tenido una afectación negativa en el desempeño de la actividad desde antes del choque económico. De ahí el llamado que hizo para atender los problemas estructurales que siguen afectando las decisiones de inversión.

En materia del objetivo principal del Banco de México que es mantener la estabilidad del poder adquisitivo, el Gobernador dijo que la dirección de la política monetaria dependerá de la evolución de inflación. Consignó que el impacto de la campaña “El Buen Fin” en los precios bajos ya mostró que fue temporal.

Desde sus oficinas en la Ciudad de México, dijo que a diferencia de otros países del mundo donde los precios de alimentos han caído, en México no ha sido el caso, como en la mayoría de las economías emergentes.

Díaz de León destacó que la pandemia y el distanciamiento social para limitar la velocidad de contagio, han sido determinantes en la recomposición del gasto familiar, que sí se ha recargado más en la compra de alimentos, lo que también ha presionado al alza a la inflación. El seminario se desarrolla por primera vez, de manera virtual.