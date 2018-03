El próximo gobierno de México tendría que partir de la base de las reformas planteadas, que las ajuste, las continúe y las implemente, sugiere el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría.

Durante la inauguración del Foro México OCDE 2018, consignó que “es crucial avanzar hacia una segunda ola de reformas complementarias en otras áreas clave como son el fortalecimiento institucional, el respeto al estado de derecho, la consolidación de la integración comercial, la calidad y transparencia del manejo de los gobiernos estatales y municipales, la puesta en práctica del sistema anticorrupción. Y el funcionamiento más expedito y transparente del sistema judicial, así como el combate a la inseguridad”.

Frente al panel principal, donde se encuentran el Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya y el de Salud, José Narro, enfatizó que al país le “urge mejorar la capacidad, eficiencia y confiabilidad de nuestro gobierno a todos los niveles”.

En el evento, presentó el reporte Getting it Right, que él traduce como “avanzar en la ruta correcta hacia un crecimiento incluyente”. Ahí, destaca las importantes ventajas que se lograron con la aprobación y ejecución de las reformas aprobadas esta administración bajo el “histórico Pacto por México” donde participaron los principales funcionarios de los partidos políticos y el gobierno federal.

Enfatizó que “el tema de integridad y transparencia, y lucha contra la corrupción e impunidad nos entume. Nos paraliza y nos impide recuperar la confianza en el gobierno”.

Hoja de Ruta para candidatos a la presidencia

Por ello, consideró importante entregar en propia mano el documento, a los candidatos a la presidencia de México: a los independientes Margarita Zavala; Armando Ríos Píter y el Bronco.

Comentó que ya colocó el documento con sugerencias al Ricardo Anaya y que este día se lo entregará a José Antonio Meade.

Y destacó que están buscando que “la agenda” les permita entregárselo personalmente a Andrés Manuel López Obrador, o a gente de su partido.

Entonces, enfatizó que es “bastante normal” que cada candidato quiera ajustar y adaptar las reformas en marcha a los enfoques políticos que ellos mismos están representando y que pretenden llevar al ganar la presidencia.

Y esgrimió que una característica importante que debe tener el nuevo gobierno es su capacidad negociadora pues, evidentemente, se tratará de un congreso bastante dividido.

NAFTA, fortalecer desde dentro

Luego, comentó que, ante el creciente proteccionismo y aislacionismo mundial, “nos hace más vulnerables cuando nuestros socios comerciales no comparten nuestras convicciones y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) es un buen ejemplo”.

Y agregó “Por eso amigos mientras más fuertes adentro, más fuertes afuera. Por ello es tan importante que siga el esfuerzo reformista de los últimos 5 años”.

El evento tendrá una duración de dos días y se espera la participación de analistas del think tank Wilson Center; del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y representantes de los candidatos a la presidencia para las conclusiones del martes 13 de marzo

