La perspectiva negativa que tiene hoy la calificación de México en Moody's, si da una mayor probabilidad de un recorte en la nota, que sí haría posible que nos acerquemos al Grado Especulativo, reconoció la analista soberana de la agencia, Arianne Ortiz Bollin.

Pero de ahí a suponer que hay un riesgo de perder el Grado de Inversión (GI) “no es nuestro tema por ahora”, enfatizó.

La nota soberana de México se encuentra aún tres niveles arriba del especulativo, en “Baa1” que indica que tendría que bajar esos tres escalones, para convertirse en un emisor especulativo.

Al participar en el Seminario Anual de Moody´s, comparó las características crediticias de México con sus pares de calificación, como son Tailandia (“Baa1); Indonesia (“Baa2”); Bulgaria (“Baa2”); Kasajistán (“Baa3”); Rusia (“Baa3”) para subrayar que se encuentra con niveles de deuda similar a ellos y que si acaso la diferencia que les genera preocupación, es el bajo crecimiento estructural que viene de atrás.

Refirió que tal como los pares de calificación, México tiene un espacio fiscal reducido para tratar de estimular a la economía.

Sin embargo, acotó que la austeridad que ha caracterizado al gobierno actual en el manejo económico, no es un factor positivo para la calificación, pues puede ser insostenible en el tiempo.

“El gobierno cree que dará tranquilidad a los inversionistas y a las calificadoras que si no aumenta la deuda. Pero si la austeridad no es sostenible en el tiempo, con medidas efectivas, será solo consistente un año pero no se puedan repetir para el próximo”.

Sin evidencia de que perderá GI

La analista abundó sobre las características que han hecho que otros países como Turquía, Brasil o Sudáfrica perdieran el Grado de Inversión.

Brasil en el año 2015, cuando perdió su GI, tenía una deuda pública mucho más grande de la que tiene México actualmente y un calendario de pagos que generaban presión para cumplir, relató.

Mientras Turquía y Sudáfrica, contaban con un amplio déficit de cuenta corriente financiado en más del 50% por inversión de cartera. Algo que claramente no tiene comparación con el de México.

Ahorros nunca fueron significativos

La analista explicó que la reducción de los ahorros que tenía el país en los Fondos uso de recursos extraordinarios como las coberturas petroleras y los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), no han sido tema de preocupación sobre la nota soberana.

Nunca han tenido ahorros suficientemente altos, ni comparables con los que tiene Chile, afirmó.

Lo que sí estamos viendo, es la tendencia que mantiene la administración para utilizar recursos no recurrentes para cubrir faltantes, lo que sí es preocupante.

Y para el año entrante, resaltó, es claro que utilizarán los remanentes de operación que le entregará por Ley el Banco de México y los utilizará para cubrir faltantes, lo que quizá está bien de manera financiera pero es preocupante que los usa como una medidas consistente sobre recursos que no son recurrentes.

