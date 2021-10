La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por su sigla en inglés) consideró que es momento de que los gobiernos cumplan realmente con sus promesas de acabar con los abusos de los paraísos fiscales, prohibir el secretismo de estas jurisdicciones, acabar con la impunidad y reformar la arquitectura fiscal mundial.

Esta reacción por parte de ICRICT se da después de que se revelaran los Pandora Papers una investigación por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) realizada por más de 600 reporteros a nivel mundial.

En esta publicación internacional se muestra en más de 11.9 millones de documentos que jefes de Estado, políticos, monarcas y celebridades internacionales realizaron operaciones millonarias en paraísos fiscales, a través de sociedades off shore. Es decir, empresas, bancos o inversiones creadas y que están registradas en un país distinto de donde residen.

Algunos de los ex funcionarios internacionales que han sido descubiertos son: Dominique Strauss-Kahn (ex presidente del FMI) y Guillermo Lasso, ex ministro brasileño de economía. Cantantes como Elton John, Ringo Starr y Shakira. Asimismo, el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Por ello ICRICT considera necesario que se debe comenzar con una verdadera reforma de la fiscalidad internacional enfocada en las multinacionales, aún cuando en este caso se trata de personas, y no de empresas implicadas, que sirva a los intereses de todos los países, desarrollados y en desarrollo.

Esta declaración es en referencia al impuesto mínimo global de 15% que se implementará para gravar a las empresas multinacionales. Ya que de acuerdo con ICRICT la tasa de15% propuesta por Estados Unidos es muy baja y por ello ha planteado en diversas ocasiones que la tasa del gravamen sea de al menos 25 por ciento.

Cabe recordar que en este mes el Grupo de los 20 se reunirá en Italia para dar a conocer más detalles del marco jurídico del Pilar Uno y Dos de dicho gravamen internacional.

México

Bajo este contexto de la investigación de Pandora Papers, el Presidente de México, dijo ayer en su conferencia de prensa matutina que se debe de investigar a todos los connacionales mencionados.

Reconoció que no sabía si le corresponda a los de la Unidad de Inteligencia Financiera o era responsabilidad del SAT o de la Procuraduría Fiscal.

Investigación reveladora

Global

Implicados

Empresarios

En el caso de México han aparecido los nombres de Germán Larrea, María Aramburuzabala, Alberto Bailléres, Julio Scherer Ibarra y Jorge Arganis Díaz Leal (titular de la SCT).

Reforma

