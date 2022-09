Inflación chilena, en su máximo desde 1992

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Chile subió un 1.2% en agosto, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que se ubicó por sobre las expectativas del mercado y que llevó a la inflación en 12 meses a un 14.1%, su nivel más alto desde septiembre de 1992.

"Las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Entre ellas destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (2.0%), con 0.423 puntos porcentuales (pp.), y transporte (1.6%), con 0.238 pp", dijo el INE en un comunicado. En lo que va del año, Chile acumula una inflación de 9.9 por ciento. Los analistas esperaban en promedio un aumento de 1% para los precios internos, de acuerdo con la encuesta de Bloomberg. El INE detalló que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas anotó aumentos mensuales en diez de sus once clases. La más importante fue en las carnes, con un incremento de 3.9%, seguidos de pan y cereales, cuya alza llegó a 2.5 por ciento.

De los 76 productos que componen la división, 59 presentaron aumentos en sus precios, siendo el más relevante carne de vacuno -de 3.6%-, y luego -nuevamente- pan, con un salto de 3.3 por ciento. Luego, la división de transporte consignó alzas mensuales en seis de sus diez clases. La más importante fue combustibles y lubricantes para vehículos de transporte personal, con un aumento de 4.7%, seguida de piezas de repuestos y accesorios para vehículos de transporte personal, con un alza de 6.9 por ciento.

A esto se suma que la división de vivienda y servicios básicos registró aumentos mensuales en seis de sus nueve clases, acotó el INE. La más importante fue arriendos efectivos -cuyos precios subieron en 0.9%-, seguida de materiales para la conservación y reparación de la vivienda, con un incremento de 4.8 por ciento.