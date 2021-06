El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) estimó que los gastos fiscales para el 2021 sumarán 852,900 millones de pesos.

Calculó que las exenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial serían de 135,052 millones de pesos (mdp); ISR de personas físicas, 273,065 mdp; Impuesto al Valor Agregado (IVA), 359,181 mdp; estímulos fiscales, 75,985 mdp; e impuestos especiales, 9,617 mdp.

Adrián García, especialista en ingresos e impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explicó que la mayoría de los gastos fiscales se concentran en los deciles de mayores ingresos, esto debido a que es ahí donde se registra un mayor gasto que deducir en ISR, IVA e Impuesto Especial de Sobre Producciones y Servicios (IEPS).

Es por ello que Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador del grupo de transición hacendaria de la Cámara de Diputados, ha mencionado que están revisando el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF). “Estamos haciendo una inspección completa de todas las revisiones fiscales que en estos momentos rigen al país”, dijo a El Economista.

Por su parte, para Adrián García, coordinador del área de investigación en ingresos e impuestos del CIEP, lo que se debe hacer es revisar a fondo las deducciones fiscales de todos los impuestos previamente mencionados y establecer una revisión periódica en donde se pueda valorar si están cumpliendo con el fin para el que fueron creados.

Revisión total a empresas

Bajo este contexto, el Servicio de Administración Tributaria también reveló que la tasa efectiva de ISR que han pagado los Grandes Contribuyentes durante los últimos cinco años no rebasa 2 por ciento. Ante ello, el especialista del CIEP comentó que sí influye que los Grandes Contribuyentes no paguen lo justo, sin embargo, se deben de revisar otros aspectos de las empresas como los gastos en inversión o costos de ventas que restan utilidad.

“Tienen que revisarse los gastos fiscales relacionados al ISR de las personas morales (...) Por ejemplo, las deducciones en las compras de automóviles nuevos, arrendamiento de autos, los donativos a donatarias autorizadas o consumo en restaurantes”.

En este sentido, este tipo de deducciones a las personas morales se calcula en 28,960 mdp para este año, de acuerdo con el CEFP, lo que representa 0.1122% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2020. Además, el centro de estudio estima que para el 2021, las exenciones del ISR de los intereses que perciben las entidades federativas, municipios, partidos políticos, organismos descentralizados y donatarias. alcancen la cifra 12,574 mdp, una diferencia de 685 mdp en comparación con el 2020.

Legislativo debe decidir vigencias de gastos fiscales

Iván Benumea, especialista fiscal de Fundar, mencionó que hay muchos pendientes en el PGF y uno de ellos es que no debería de ser informativo, es decir que se puedan evaluar cada uno de los gastos fiscales mencionados y por ello que el poder Legislativo decida renovar su vigencia cada año.

“El problema de los gastos fiscales es que, una vez que se quedan en una ley o en decretos presidenciales, nunca más vuelven a discutirse. Tenemos gastos fiscales desde los años 70 y 80; nadie les ha puesto atención (...) Como no hay obligación de ver esas políticas el poder Legislativo, para no tocar intereses de ciertos sectores, decide no revisarlos y mantenerlos”, comentó Benumea.

Como consecuencia de vacíos legales se aprobaron en el 2007 y 2013, las amnistías fiscales, es decir condonaciones de impuestos. “En Fundar logramos que la información se publicara y ya sabemos que los Grandes Contribuyentes se beneficiaron”, agregó en entrevista.

