Si bien los problemas que se tienen en el ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas han sido mencionados tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organizaciones civiles y por los propios legisladores, ha faltado voluntad política para que se cambie el control de los recursos que se manejan en este rubro del presupuesto, expresó el senador panista, Ernesto Ruffo Appel.

“En el fondo es voluntad política, o mejor dicho, es una manera de operar al voluntariado político, porque lo que se está haciendo con ese dinero es comprar las determinaciones políticas de algunos gobernadores o funcionarios a través de las partidas adicionales que se les otorgan”, comentó a El Economista.

Platica que las malas prácticas dentro del Ramo 23 se presentan desde hace décadas; cuando él fue gobernador de Baja California entre 1989 y 1995 le sucedió una situación similar a la del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quien se le retuvieron recursos.

“Cuando llegué al gobierno estatal resultó que el gobierno federal había transferido recursos al estado de Baja California que éste a su vez se los había dado a funcionarios del PRI para la campaña (...) hubo personas dentro del gobierno estatal que lo pudieron documentar y me dieron la información”, recordó el senador.

Refiere que en su momento se lo expuso al presidente de la República que en ese entonces era Carlos Salinas de Gortari y le avisó que realizaría una denuncia.

“Era mi responsabilidad avisarle (...) el presidente me dijo que era algo muy delicado. Yo hice lo que debí hacer: denuncié. Los jueces locales me secundaron, pero los federales, a mi juicio, no actuaron conforme a derecho; pero entre las maneras y las formas de la coordinación fiscal apareció el dinero de regreso y se empezaron a facilitar todos los convenios”, expresó.

NECESArio CONTROLar RECURSOS

El exgobernador refirió que se necesita dotar a la ASF de mayores facultades para que pueda sancionar y para ello debe involucrar a la autoridad judicial para empezar a emitir juicios y castigos a través de condenas por las desviaciones de recursos.

Agregó que “es un asunto esencialmente de pesos y contrapesos . pues a una decisión hay que ponerle contrapesos. Si el Ejecutivo quiere algo, el legislativo debe evaluar y el poder judicial debe considerar si está hecho conforme a derecho”.

Indicó que la realidad política de hace 30 años no es la misma de hoy ya que actualmente se tiene una mayor exigencia y supervisión de los recursos públicos.

También refirió que “el ramo 23 está enmarcado en todo un asunto de corrupción gubernamental y hay una serie de asuntos que se deben aclarar y controlar entre Hacienda y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados”.

Recordó que él presentó una iniciativa que proponía que cualquier excedente que se tuviera en los gobiernos locales, se tenía que destinar al pago de deuda pública, pero se quedó estancada en la Comisión de Hacienda.

Coincidió en que un Consejo Fiscal autónomo podría ayudar a mejorar la asignación de los recursos y de los ingresos excedentes.

“Efectivamente urge la existencia de un mecanismo que transparente los recursos y debe tener como eje fundamental la responsabilidad hacendaria de cada estado”, concluyó.

elizabeth.albarran@eleconomista.mx