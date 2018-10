Es “un poco exagerado” decir que bajará la confianza o no habrá más inversiones en México luego del resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, donde la opción de Santa Lucía se impuso sobre la de Texcoco, opinó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

En entrevista, la titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó que la ciudadanía haya expresado su opinión sobre este tema y sostuvo que el resultado de la consulta es sólo sobre un proyecto de inversión y no de toda la política de inversión de México.

“México es un país muy viable para las inversiones, que le da la bienvenida al sector privado, así lo planteó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó estableció un dialogo con los empresarios”, añadió al término de una conferencia magistral en el coloquio “Centroamérica y México en la encrucijada hoy”.

Bárcena subrayó que la consulta sobre la ubicación del NAIM se refiere solo a este proyecto de inversión, “no estamos hablando de toda la política de inversión de México, estamos hablando de un proyecto que hay que analizar a fondo, se tiene que dialogar”.

“Esto no nos debe llevar a conclusiones de que ya se rompió esto, no. Este es un solo proyecto que está llegando con una propuesta novedosa, que la ciudadanía lo votó mayoritariamente porque querían que las cosas se hicieran de manera diferente”, dijo.

Rechazó que el resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto sea un elemento para que la Cepal reduzca su expectativa de crecimiento económico del país pues, insistió, solo fue sobre un proyecto y no sobre la política de inversión de México.

“Eso de que baje la confianza y de que no va haber más inversión, me parece un poco exagerado”, dijo Bárcena, al considerar “fantástico” que el gobierno entrante escuche a la ciudadanía.

Así, descartó que con la posible cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco se esté generando un clima de incertidumbre entre los inversionistas, quienes estaban preparados para que hubiera un cambio de gobierno en México.

“Creo que los inversionistas tienen que meter eso dentro de los riesgos de inversión, lo deben haber incorporado y si no lo hicieron, mal hecho, aquí no es 'business as usual', aquí las cosas cambiaron, esta es una señal importante de que las cosas cambiaron”, apuntó.

Sobre las inversiones ya realizadas en la construcción del aeropuerto de Texcoco, precisó que representantes del gobierno entrante han dicho que cubrirán todos los gastos y lo necesario para que los inversionistas y todo lo que se ha hecho hasta la fecha no tenga mayores problemas.