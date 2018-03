Las finanzas públicas del país se encuentran expuestas a las presiones por debilidad cambiaria, pensiones y la incertidumbre que se genere con las políticas proteccionistas de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. En este contexto los expertos coinciden con la Confederación Patronal de la República Mexicana en crear un Consejo Fiscal Independiente, misma que ya había sido puesta sobre la mesa por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), comentó que, si se hubiera contado con un Consejo Fiscal antes de la liberación de los precios de la gasolina, se tendrían mejores herramientas para poder explicar y debatir la fórmula y los ajustes en los precios de los combustibles que asignó la Secretaría de Hacienda.

Con un Consejo Fiscal Independiente se pudieron haber planteado diversos escenarios que permitieran determinar un menor impacto. Explicar qué tan conveniente era o no reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la mitad y sus implicaciones , declaró.

Mencionó que todavía es un buen momento para crearlo, pues a lo largo de este año y del otro se tendrán que tomar decisiones fiscales muy complicadas ante la presión que representan en las finanzas públicas el pago de las pensiones y el costo financiero de la deuda.

Si se continúa con la normalización de las tasas de interés, la volatilidad en el tipo de cambio y el bajo nivel de inversión, el servicio de la deuda se va a incrementar en más de 4% del Producto Interno Bruto para el 2018. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? , cuestionó.

Afirmó que el país necesita de un Consejo que realice proyecciones de ingresos, de gastos y de deuda a mediano y largo plazo. De repente Hacienda ha perdido algo de credibilidad con sus estimaciones, entonces, la oportunidad de tener un Consejo Fiscal, lejos de la lógica política, podría tener la gran ventaja de debatir con más nivel .

Mayor supervisión del gasto

Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, refirió que se necesita quién esté supervisando el desempeño de la Secretaría de Hacienda y que se facilite información objetiva y técnica a los responsables de la ?labor legislativa, ya que ello garantizaría una toma de decisiones bien informada.

En principio no es decisión del gobierno si avanza o no la creación de un Consejo Fiscal independiente. Se trataría de una reforma legal que debería pasar por el Congreso. Mientras no se tenga un Consejo de este tipo, el Congreso seguirá aprobando los presupuestos que proponga el gobierno, sin un contrapeso real que además vigile la correcta ejecución del mismo , aseveró.

Vidal Llerenas, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, mencionó que otro beneficio de contar con esa oficina del presupuesto es que se establecerían metas de crecimiento más reales o alcanzables, pues en los últimos años existe una brecha entre lo que se estima en los Precriterios y en los Criterios Generales de Política Económica, con lo que efectivamente se ejerce.

Cada año observamos diferencias muy grandes entre lo que se recauda y lo que se ejerce; además, no queda claro cómo se realizan las asignaciones de recursos, por ejemplo, del ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas , expuso el militante de Morena.

Iniciativa, en el olvido

Llerenas recordó que el año pasado se presentó una iniciativa para crear un Consejo Fiscal para dar un contrapeso a lo que el Ejecutivo propone en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este Consejo Fiscal sería autónomo y su representante debería ser apartidista para no tener conflictos de interés, además de sólo enfocarse en análisis y estudios sobre cómo mejorar la situación económica del país a través de un gasto eficiente.

Reconoció que la discusión legislativa sobre el Paquete Económico siempre es pobre debido a que no se cuenta con un análisis profundo y detallado que puedan generar un mayor nivel de debate.

En diciembre, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, volvió a rechazar la necesidad de tener un Consejo Fiscal, a pesar de que en diversas ocasiones ha sido una de las principales recomendaciones del FMI y de diversas organizaciones civiles.

A su parecer, el país ha avanzado mucho en darle estudios y análisis al Congreso para la construcción del paquete económico a través de Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez del Senado.

Fuimos de los primeros países que tuvo una Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en esa ley queda claro cuáles deben ser nuestros objetivos de largo plazo y cuando nos desviemos de ellos nos dice con claridad qué tenemos que hacer, por lo que hay muchos elementos que fortalecen y le dan certidumbre al proceso de construcción de la política fiscal , dijo Meade.