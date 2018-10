Si el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca crear un Consejo Fiscal, debe contar con facultades y no sólo ser un decorativo de los organismos que se encargan de supervisar el gasto público, consideró el fiscalista Herbert Bettinger.

“Este Consejo Fiscal debe tener las facultades para poder fiscalizar, ordenar y, en su caso, cuestionar y detener el gasto de dispendio y la corrupción. Si es así, bienvenido, pero si sólo va a ser decorativo, para qué gastar”, expresó.

A su parecer, México cuenta con las bases estructurales para tener un control del gasto público como la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Congreso de la Unión; sin embargo, reconoce, que sus representantes no han hecho un buen trabajo.

“Podría decir que tenemos una buena estructura de organizaciones que velan por el buen manejo de las finanzas públicas, incluso son más que suficientes, pero a la pregunta de si han cumplido con su función, mi respuesta personal es que no”.

Criticó que a lo largo de este sexenio se observó un dispendio de gasto y medidas fiscales que inhiben las inversiones, por lo que hacen pensar que México sí debería contar con un Consejo Fiscal que evite este tipo de malas decisiones.

“Nos hemos encontrado con gastos de dispendio, nos hemos frustrado con altísima corrupción y con problemas de procedimientos legales, donde los integrantes del sector público al cometer un fraude, al final nos enteramos de que saldrán pronto en libertad. Tenemos los organismos, pero las fallas de su operación son más que palpables”.

Bettinger comentó que los consejos fiscales que se han hecho en los últimos años en diferentes países del mundo, se hacen con base en las necesidades económicas de cada país y en México se debe seguir esa misma línea.

FMI, el primero en proponer consejo fiscal

Desde el 2015, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a México y otros países la conveniencia de contar con un organismo independiente que los ayude a tomar mejores decisiones en materia de política fiscal.

De acuerdo con el documento “Fortaleciendo la credibilidad fiscal postcrisis”, a partir del 2001 y hasta el 2015, se crearon 30 consejos fiscales. En Latinoamérica Perú, Colombia y Chile cuentan con estos organismos fiscales, mientras que, en la Unión Europa, países como España, Francia y Finlandia cuentan con dichos consejos.

En su momento, la Secretaría de Hacienda descartó que México requiera de un Consejo Fiscal, pues a su parecer se cuenta con organismos como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez del Senado, que contribuyen al buen manejo del gasto público.

IP y organizaciones civiles a favor de consejos fiscales

A la recomendación del FMI, le siguieron organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana, que se mostró a favor de la creación de un Consejo Fiscal, incluso presentó una iniciativa para crear un organismo independiente conformado por especialistas que se encarguen de revisar el manejo, los desafíos y problemas en política fiscal.

También organismos como México Evalúa o el Centro de Investigación Económica Presupuestaria consideran que dicho organismo debe fusionar a los dos centros existentes de las dos cámaras y crear uno solo con las características necesarias para tener un órgano apartidista y con capacidad técnica suficiente.

El Instituto Mexicano para la Competitividad propuso que en cada estado del país se tuviera un Consejo Fiscal, el cual monitoree los recursos públicos locales para que no haya una desviación de los mismos. Aseguró que no sería más burocracia, sino que tendrían que estar conformados por no más de 15 personas que sean expertas y técnicas.

[email protected]