13 personas afectadas por los pagos indebidos de la sofom Sensa, mandataria de Fovissste para el otorgamiento de créditos hipotecarios, presentaron una queja ante el Director de Asuntos Jurídicos de Fovissste, Daniel Aguilar Ojeda, en la que ruegan que el fondo público para vivienda de los trabajadores del gobierno “se responsabilice” y “repare los gastos, daños y perjuicios” provocados por la alteración de nombres de los beneficiarios reales en las operaciones de compraventa.

“Rogamos atentamente que de forma absolutamente urgente Fovissste cumpla con sus obligaciones contractuales, las cuales constan en sendos contratos de mutuo celebrados ante notario público. (Y que) mientras no se produzca la materialización del crédito, Fovissste suspenda inmediatamente el descuento en nómina de los créditos hipotecarios”, se lee en el escrito, firmado por 7 acreditados de Fovissste que compraron viviendas y no han podido ocuparlas y 6 vendedores que no recibieron sus pagos, a pesar de que firmaron contratos de compraventa o celebraron la cesión de las propiedades por medio de escrituras.

Este periódico publicó el jueves 9 de diciembre que 84 beneficiarios de crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (Fovissste) se habían visto afectados por la alteración de los nombres de los beneficiarios reales por la venta de casas a través de créditos de Fovissste. Todos los trámites se realizaron a través de Sensa, una sociedad financiera que actúa como mandataria de Fovissste y que desde finales de noviembre comenzó a desmantelar sus sucursales en distintas partes de México.

Los compradores, a pesar de que ya comenzaron a pagar sus créditos vía nómina, no han podido tomar posesión de las viviendas adquiridas, pues los vendedores se niegan a desocuparlas hasta no ver acreditados en sus cuentas bancarias los depósitos correspondientes por el pago.

El subdirector de Crédito de Fovissste, Herminio Silván Lanestosa, dijo a El Economista el viernes 10 de diciembre que la institución pública realizará nuevos pagos y verificará que éstos sí lleguen a las cuentas de los beneficiarios reales y que Fovissste asumirá el proceso legal y administrativo contra Sensa para recuperar los fondos, que se calculan en 68 millones de pesos.

Ninguno de los créditos hipotecarios que conoció El Economista superan los 1.5 millones de pesos. Las personas afectadas se encuentran en localidades como Tijuana, Baja California; Saltillo, Coahuila; Ocosingo, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz, y en la Ciudad de México.

Oficinas vacías de Sensa en Miguel Noreña 33, colonia San José Insurgentes, en la Ciudad de México. Foto: El Economista

De acuerdo con el relato de Silván Lanestosa, desde Sensa se alteraron los registros de beneficiarios a los que Fovissste debía realizar los pagos de las viviendas adquiridas con créditos de la institución.

“El Fovissste tomará acciones para pagarles a ellos sus casas y con eso garantizamos la certeza jurídica de esas viviendas. Nosotros como institución nos quedamos con el tema jurídico, que es finalmente lo que nos va a ayudar a resolver el tema y a recuperar el dinero a través de varios mecanismos, como la solicitud de fianza”, dijo Silván Lanestosa dijo en la entrevista con El Economista.

Sensa es una sociedad financiera creada en 2013 por José Alberto Cano Vélez, quien fue director de la Sociedad Hipotecaria Federal entre 2012 y 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Omar Bazán Flores, quien fue diputado local por el PRI de septiembre de 2018 a agosto de 2021, figura como presidente del consejo de Sensa y Abraham Bazan Flores, como su representante legal, de acuerdo con los registros de Sensa en Condusef.

Sensa tiene su domicilio fiscal en la calle Jose María Iglesias 4901, interior 1, en la colonia Los Frailes de la capital de Chihuahua.

En la carta de queja presentada esta mañana en Fovissste, los 13 afectados firmantes señalan que se encuentran “en la más absoluta indefensión” y reclaman al Fovissste que actúe lo más rápido posible para solucionar el problema.