¿Cuál es la solución que propone el Infonavit al problema de vivienda abandonada?

Debido a una política habitacional en otros gobiernos, que originó préstamos impagables y prácticas fraudulentas e ilegales, en el país existen cerca de 933,000 hogares con alguna problemática para quien los adquirió con un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

De acuerdo con el diagnóstico del Infonavit al respecto, la mayor parte de este tipo de viviendas tiene una problemática por créditos que muestran en un grado de adeudo, por lo que en la primera etapa lo que se busca es identificar si estos inmuebles se encuentran ocupados o desocupados, para que, a partir de esa información, se puedan ofrecer soluciones.

"Son viviendas que desde hace muchísimos años no pagan los derechohabientes, mucho tiempo en cartera vencida y esto se puede deber al famoso crédito impagable o a que se asignaron esas viviendas muy retiradas; la gente, quizá, no las ocupó nunca. El problema aquí es que el derechohabiente sigue apareciendo con un adeudo, aunque no necesariamente viva en ese lugar", detalló Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit.

Así, el diagnóstico ha detectado la situación de estas viviendas con las siguientes problemáticas:

497,000 viviendas con créditos que muestran un alto grado de adeudo.

con créditos que muestran un alto grado de adeudo. 216,000 hogares adjudicados sin que hayan sido escriturados.

131,000 casas inmersas en juicios masivos.

89,000 viviendas correspondientes a créditos del Fondo de Vivienda del Issste.

Hasta el pasado 5 de mayo, se había identificado que, de 47,845 viviendas censadas con algún tipo de problema, 87% se encontraba ocupada y el resto desocupada.

¿Qué soluciones se aplicarían?

Durante su participación en la conferencia mañanera, Romero Oropeza indicó que la intención del censo es identificar las siguientes características:

Vivienda ocupada, ya sea por un acreditado, por un tercero con consentimiento del acreditado o invadida ilegalmente. Vivienda desocupada, es decir, que esté abandonada o vandalizada.

Así, el organismo y otras entidades gubernamentales ofrecerán las siguientes soluciones:

Para vivienda ocupada por acreditado : Se reestructurará el crédito por medio del congelamiento de la deuda, reducción de tasa, mensualidad o quitas al saldo.

: Se reestructurará el crédito por medio del congelamiento de la deuda, reducción de tasa, mensualidad o quitas al saldo. Para vivienda ocupada por un tercero : Se regularizará mediante el esquema de arrendamiento social con opción a compra que establezca el Infonavit.

: Se regularizará mediante el esquema de arrendamiento social con opción a compra que establezca el Infonavit. Para vivienda desocupada o vandalizada: Se rehabilitará el inmueble mediante el esquema de arrendamiento social con opción a compra.

"Esas serían algunas de las soluciones, van a depender de, si no siguen saliendo otro tipo de problemas", detalló Romero Oropeza, quien añadió que se tiene que analizar cada caso para saber cuál es la salida a esta problemática.

Según las primeras cifras al respecto, el Estado de México concentra la mayor parte de viviendas con problemas financieros o legales, con 5,776: seguida de Puebla, con 4,584; Chihuahua, con 4,145; Sonora, con 4,004; Hidalgo, con 3,681 y Oaxaca, con 3,528.

Respecto al programa de apoyo del Infonavit sobre créditos impagables, el funcionario informó que hasta la fecha se ha apoyado a 4 millones 155,000 beneficiarios con distintos beneficios, como la disminución de tasa, mensualidad y saldo.