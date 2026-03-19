Infonavit entrega 90 viviendas del Bienestar en Quintana Roo y acelera meta sexenal

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) realizó la entrega de viviendas del Bienestar en Quintana Roo, donde 90 familias recibieron su hogar en el fraccionamiento Infonavit Centenario.

Esta acción forma parte del programa de Vivienda para el Bienestar, el cual contempla la construcción de 1 millón 200,000 viviendas en todo el país para derechohabientes con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos. Esta entrega es la número 15 que el Infonavit realiza en todo el país.

Romero Oropeza destacó que el proyecto habitacional mantiene un ritmo sostenido, con 52 conjuntos en desarrollo en distintas regiones del país, de los cuales 16 ya alcanzaron su totalidad, además de la apertura prevista de 12 nuevos fraccionamientos durante el mes en curso.

El funcionario subrayó que en el desarrollo Infonavit Centenario se construyen 624 viviendas, de las cuales ya suman 171 asignadas entre beneficiarios previos y nuevos propietarios.

Acciones para Quintana Roo

En el ámbito estatal, el funcionario informó que Quintana Roo cuenta con una proyección de 62,000 viviendas durante el sexenio, con una inversión cercana a los 40,000 millones de pesos, de las cuales 31,000 ya están contratadas y 30,000 más se firmarán en el transcurso del año, lo que permitirá alcanzar prácticamente la totalidad de la meta establecida.

El titular del Instituto también señaló que el programa de reestructura de créditos ha beneficiado a miles de familias en la entidad, ya que de los más de 4.8 millones de financiamientos ajustados a nivel nacional, 193,200 corresponden a Quintana Roo, lo que permite a los acreditados cubrir sus pagos en condiciones más accesibles gracias a la reducción de saldos, tasas o mensualidades. Además, se han liberado 8,500 hipotecas en el estado.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama afirmó que las viviendas entregadas cuentan con servicios completos y cercanía a infraestructura educativa, de salud y deportiva, lo que fortalece el desarrollo urbano ordenado y mejora la calidad de vida de las familias.