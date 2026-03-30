Jalisco busca consolidarse como actor subnacional con agenda global: SEDECO

Guadalajara, Jal. En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, relocalización de cadenas de suministro y la inminente revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Jalisco busca consolidarse como "un actor subnacional con agenda global", para capitalizar las oportunidades que surgen para México como plataforma estratégica.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de Jalisco, Cindy Blanco, el país atraviesa un momento clave en el comercio internacional y prueba de ello, dijo, es el crecimiento sostenido de las exportaciones hacia Estados Unidos, que han impulsado la economía nacional.

“El motor del crecimiento económico de México en 2025 fueron las exportaciones”, subrayó la funcionaria, al destacar una publicación de The Wall Street Journal quien mencionó al país como el ganador silencioso de la política arancelaria de Estados Unidos.

Mercado, plataforma y puente

En este nuevo entorno, expresó Blanco Ochoa, México se perfila con tres ventajas estructurales. Primero, como un mercado interno robusto, con más de 120 millones de habitantes y una edad promedio de 29 años, lo que contrasta con economías más envejecidas.

Segundo, como una plataforma de acceso a Norteamérica, donde el fenómeno del nearshoring ha incrementado el interés de empresas internacionales por establecer operaciones en territorio mexicano. Sin embargo, el reto, advirtió, es avanzar hacia actividades de mayor valor agregado y especialización, más allá de la manufactura básica.

Tercero, como un puente hacia América Latina, aprovechando que México cuenta con 13 tratados de libre comercio que brindan acceso preferencial a más de 50 países.

Jalisco, puerta de entrada

En este escenario, Jalisco busca posicionarse como la puerta de entrada a estas oportunidades. La titular de SEDECO subrayó que la entidad ha mostrado un desempeño destacado en comercio exterior, ubicándose como el quinto exportador nacional, pese a no ser un estado fronterizo.

"Somos un estado que no está en la frontera y aún así, desplazamos a Tamaulipas y ya estamos pisándole los talones a Nuevo León y a Baja California. A mi lo que más me llamó la atención es cómo el monto del tercer trimestre, porque en el tema de exportación solo tenemos hasta el tercer trimestre 2025, exportamos más de 32,000 millones de dólares. Ese monto ya rebasa la cantidad total de exportación de todo el año 2024", enfatizó.

La funcionaria estatal destacó la participación del estado en la cadena global de semiconductores, donde en Jalisco se ensamblan chips de inteligencia artificial para empresas como Nvidia, que posteriormente se exportan a distintos países.

Actualmente, entre 400 y 420 empresas bajo el programa IMMEX generan cerca de 80% de las exportaciones estatales y emplean a más de 200,000 personas en la entidad.

Crece Inversión Extranjera

En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), Jalisco también muestra avances relevantes. La entidad pasó del noveno al séptimo lugar nacional en captación de inversión al cierre de 2025, y en el cuarto trimestre del año se posicionó como el segundo estado con mayor recepción de capital extranjero.

A diferencia de la tendencia nacional, donde predomina la reinversión de utilidades, en Jalisco destaca la llegada de nuevas inversiones, resultado de una estrategia enfocada en sectores específicos.

rrg