Airbnb donará mil boletos del Mundial 2026 a jóvenes de comunidades vulnerables en México

A menos de 100 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la plataforma Airbnb anunció la donación de mil boletos para jóvenes aficionados al fútbol provenientes de comunidades vulnerables en México. La iniciativa busca ampliar el acceso a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y fomentar una experiencia inclusiva entre nuevas generaciones.

El proyecto se realizará en colaboración con Fundación Televisa, que será la encargada de identificar a los beneficiarios a través de organizaciones sociales y programas de futbol infantil y juvenil. Los jóvenes seleccionados deberán demostrar pasión por el deporte y, en muchos casos, asistirán por primera vez a un partido de talla internacional.

Los boletos permitirán a los beneficiarios acudir a encuentros en las tres sedes mundialistas en México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, dependiendo de la disponibilidad y los criterios del programa. Para muchos de ellos, será una experiencia única que podría marcar su desarrollo personal y deportivo.

Durante el anuncio, Ángel Terral destacó que el torneo representa una oportunidad para conectar a las personas a nivel global. “La Copa Mundial de la FIFA es uno de los pocos momentos en los que el mundo entero se siente unido. Esa visión está en el corazón de Airbnb”, afirmó.

Por su parte, Alicia Lebrija subrayó el impacto social del programa. Señaló que brindar este tipo de experiencias fortalece la confianza de los jóvenes y los impulsa a aspirar a mayores metas, tanto dentro como fuera de la cancha.

La distribución de los boletos contempla beneficiar a aproximadamente 800 jóvenes de entre 9 y 15 años, con una participación equitativa entre niñas y niños. Además, se incluirán 200 adultos, entre entrenadores, mentores y líderes comunitarios, quienes acompañarán a los menores para garantizar su seguridad.

La iniciativa también involucra a organizaciones como Girls United, cuya fundadora, Romina Clatayud, resaltó la importancia de visibilizar el papel de las niñas en el deporte.

Con este programa, Airbnb busca que la emoción del Mundial llegue a sectores históricamente excluidos, dejando un legado social duradero y motivando a miles de jóvenes a soñar en grande a través del fútbol.