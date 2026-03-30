Sheinbaum se reúne con presidente de la FIFA, Gianni Infantino: ¿De qué hablaron?

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este lunes con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Palacio Nacional, para supervisar los preparativos del Mundial de Fútbol 2026, del cual México es coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

A través de su cuenta de X, la presidenta aseguró que todo saldrá "maravilloso" en este Mundial. "Esta inauguración va a ser histórica, excepcional", agregó.

Por su parte, Infantino agradeció la invitación de Sheinbaum y destacó que el torneo será una fiesta y un éxito para México, "porque todos somos mexicanos", dijo. Durante el encuentro, la presidenta mostró las tarjetas oficiales de la FIFA, un obsequio de Infantino.

Finalmente, Sheinbaum instó a la afición a "echarle muchas porras" y enviar "buena vibra" a la Selección Mexicana de cara a la justa mundialista.