Ola de calor sofoca a Europa; Francia reporta 18 muertos, entre ellos dos niños dentro de un auto

Al menos 18 personas fallecieron en Francia, entre ellas dos niños que quedaron encerrados ⁠en un automóvil al sol, mientras una ola de calor azotaba Europa y batía récords de temperatura en varias ciudades el lunes.

Francia cerraba o modificaba los horarios de colegios y los meteorólogos británicos pronosticaban que ⁠las temperaturas podrían batir los récords de junio ⁠esta semana.

La temperatura en Burdeos, en el suroeste de Francia, fue de 41,9 grados centígrados el lunes, y la agencia meteorológica Météo France indicó que 49 departamentos estarían bajo alerta roja por ola de calor.

Se preveía que en San Sebastián la temperatura llegara a 40°C, más del doble de la media histórica de la ciudad para un 22 de junio, según el Reuters Climate Monitor.

Un informe de abril de la Organización Meteorológica Mundial reveló que Europa se está calentando a un ritmo más del doble que el global.

DOS NIÑOS MUEREN EN AUTO QUE SE CALENTÓ

Los servicios de emergencia no pudieron reanimar a dos niños, de 2 y 4 años, que fueron hallados inconscientes por su madre en el automóvil familiar, aparcado frente a su domicilio, informó un fiscal de Carpentras, en el sureste de Francia.

Tres personas mayores, de entre 80 y 95 años, fallecieron durante el fin de semana en la región de Burdeos a causa de problemas de salud provocados por la ola de calor, dijo la funcionaria local Sophie Brocas a France TV a última hora del domingo.

"Naden solo en lugares vigilados", dijo el portavoz del servicio francés de Seguridad Civil, Jérôme Boulanger, después de que se informó de que 13 personas se habían ahogado entre el domingo y el lunes.

Las muertes por ahogamiento se dispararon 172% en Francia el año pasado durante las olas de ⁠calor, cuando los bañistas intentaban refrescarse.

La ola de calor que ⁠afecta a gran parte de Europa se ⁠conoce como "bloqueo Omega" porque adopta la forma de la letra griega, con una masa de aire caliente en el centro ⁠y aire más fresco a ambos lados, explicó Clair Barnes, investigadora asociada especializada en fenómenos meteorológicos extremos y clima en el Imperial College de Londres.

"Está atrayendo aire cálido desde el norte de África, desde el Sáhara, y por eso tenemos este calor tan intenso. Se desplaza muy lentamente, lo que significa que prácticamente no hay viento ni brisa que nos dé un respiro", explicó.

Las olas de calor y las tormentas se están intensificando debido al cambio climático, lo que eleva las temperaturas y provoca un aumento de las precipitaciones, añadió.