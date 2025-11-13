Bosco Quinzaños asume la presidencia de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) nombró a Bosco Quinzaños como su nuevo presidente, quien releva a Jaime Fasja.

Quinzaños, quien también es director general de Grupo Invertierra, destacó que la ADI comparte la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a impulsar un país más equitativo y con un desarrollo económico sustentable.

“Sin embargo, para lograr cerrar la inversión (de la ADI) de los 15,000 millones de dólares anunciada este año, se requieren condiciones que incentiven la inversión y fortalezcan la competitividad de México a través de políticas públicas y marcos regulatorios adecuados”, enfatizó Quinzaños.

Recordó que esta inversión se traduce en más de 355,000 empleos directos e indirectos en 237 proyectos a lo largo del país, los cuales representan 65% del desarrollo inmobiliario nacional.

Durante la ceremonia de relevo, Jaime Fasja, presidente saliente de la ADI, destacó que el país atraviesa una etapa de profundos cambios normativos que podrían tener un impacto directo en el sector inmobiliario.

“Desde la ADI creemos que cualquier transformación del marco jurídico debe implementarse bajo principios de claridad jurídica, equilibrio institucional y promoción de la inversión responsable. Nuestra posición seguirá siendo propositiva y técnica, aportando información y diálogo constructivo para contribuir a un entorno regulatorio moderno, transparente y seguro”, expresó Fasja.

Destacan avances

En su balance, Fasja destacó dos logros principales de su presidencia: fortalecer la presencia nacional de la ADI y consolidar la sustentabilidad como eje central de las operaciones.

Precisó que actualmente más de 80% de la inversión de los socios de la ADI se desarrolla fuera de la Ciudad de México, en estados como Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Nayarit y el Estado de México.

“Este crecimiento nacional estuvo acompañado de la incorporación de nuevos socios y del fortalecimiento de la relación con autoridades locales y estatales, consolidando a la ADI como un actor con presencia, interlocución y liderazgo en las principales regiones del país”, agregó.

En materia de sostenibilidad, Fasja subrayó que la ADI firmó un convenio con el World Green Building Council para trazar la ruta hacia la neutralidad de carbono en edificaciones, con metas definidas para el periodo 2030-2050.

El nuevo presidente remarcó que la Asociación tiene presencia en todo el territorio nacional y que es una aliada estratégica del desarrollo económico, ya que la inversión inmobiliaria genera encadenamientos productivos y promueve empleos de calidad en diversas regiones.