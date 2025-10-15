Del balón a la música: el camino de los estadios para volverse rentables

La construcción y el mantenimiento de estadios en México se ha encarecido en los últimos años debido a los altos estándares internacionales que deben cumplir, por lo que mantenerlos exclusivamente como recintos deportivos ya no es viable.

De acuerdo con Jorge Vizcaya, arquitecto de Sener (firma especializada en soluciones de ingeniería), la clave para garantizar la rentabilidad está en la multifuncionalidad, es decir, convertirse en espacios capaces de albergar desde partidos de fútbol hasta conciertos masivos y espectáculos culturales.

Con la llegada del Mundial FIFA 2026, México enfrenta una oportunidad histórica para modernizar su infraestructura deportiva y garantizar el éxito de estos espacios en el largo plazo.

“México es un gran país con estadios muy buenos. Están en una posición fantástica para poder hacer este upgrade, y no solo competir con los estadios de fútbol de otros países, sino volver más rentables”, comentó Vizcaya en entrevista.

Según datos de Statista, México ocupa el cuarto lugar mundial en consumo de boletos para conciertos, solo detrás de España, Reino Unido e Italia. Entre abril del 2024 y marzo del 2025, 22% de los mexicanos de entre 18 y 64 años compraron entradas para conciertos o recitales de música en vivo.

En palabras de Vizcaya, la tendencia es clara: “un estadio debe ser capaz de dar respuesta a todas las necesidades que pueda tener la sociedad actual, desde partidos, conciertos de todo tipo, incluso, volverse refugios en situaciones de catástrofe”.

Tecnología para estadios multifuncionales

Una de las metas de Sener es ayudar en la transición hacia la multifuncionalidad de los estadios nuevos y existentes del mundo, incluidos los recintos mexicanos que hoy están en el centro de la conversación con la llegada del Mundial 2026.

Recientemente, la marca inició la transformación del Santiago Bernabéu, la casa deportiva del Real Madrid, con la instalación de Hypogea, un sistema de césped retráctil. El inmueble está todavía en proceso de adaptación, especialmente para lograr la insonorización y llevar a cabo otro tipo de eventos.

En este contexto, la firma de ingeniería Sener anunció el lanzamiento de Epigea, una tecnología incluye bandejas retráctiles que pueden desplegarse sobre el césped en secciones independientes y ocultarse bajo las gradas cuando no se utilizan.

Gracias a esta innovación, un estadio puede pasar de 60 a más de 8,000 horas de uso anuales, para operar prácticamente los 365 días del año. El proceso de transformación toma entre cuatro y seis horas, lo que permite programar con agilidad distintos tipos de eventos.

De acuerdo con Vizcaya, los estadios que adopten Epigea podrán incrementar sus ingresos y recuperar la inversión en un corto plazo. La meta es replicar en México el éxito del modelo europeo, con recintos que no solo sean símbolo deportivo, sino motores de actividad cultural, económica y social.