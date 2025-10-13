Eligen a dos hoteles del Caribe mexicano como campamentos para selecciones del Mundial

Cancún, QRoo.- Dos hoteles del Caribe Mexicano fueron seleccionados para fungir como campamentos de dos selecciones que competirán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así lo dio a conocer la gobernadora Mara Lezama en sus redes sociales:

“Mayakoba y Moon Palace, forman parte de la lista oficial de Base Camps para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Seguimos promoviendo nuestros destinos con pasión y compromiso, impulsando el turismo deportivo como motor de bienestar y prosperidad compartida para todas y todos”.

Además de los hoteles, la gobernadora mencionó que se está en búsqueda de que en el Caribe mexicano se logre la realización de un Fan-Fest del Mundial, por lo que se sigue trabajando de manera intensa con autoridades federales para lograr este objetivo.

El Fan-Fest es un espacio organizado por la FIFA en las sedes mundialistas “donde se disfruta de un fabuloso programa de fútbol y entretenimiento con lo mejor del deporte rey y las últimas tendencias en música, cultura y estilos de vida. El FIFA Fan Festival es un auténtico festival de fútbol”, según lo definen los propios organizadores de la justa deportiva.

La gobernadora recordó que Cancún es la única ciudad con conexión directa a las 16 ciudades donde se jugarán partidos del Mundial, por lo que ésa es una de las fortalezas con las que se está insistiendo para conseguir alguno de los eventos oficiales de la Copa del Mundo.

Con anterioridad, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Andrés Reynoso, adelantó que se mantienen pláticas con la FIFA para que Cancún pueda organizar un Fan Fest del Mundial.

El sector hotelero de Quintana Roo también está impulsando junto con autoridades estatales la autorización de la FIFA para que se pueda tener uno de estos eventos en Cancún.