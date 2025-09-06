Corona Capital Sessions 2025: fechas, sedes y todo lo que debes saber del nuevo formato del festival

En el marco de los 100 años de historia de Corona, el icónico festival de música alternativa y rock internacional amplía sus horizontes. Por primera vez, el Corona Capital sale de la Ciudad de México y adopta un nuevo formato: Corona Capital Sessions, una edición especial que llevará la experiencia musical a distintas capitales del país.

Un festejo a lo grande

La marca celebra su centenario con la campaña “100 Años Impulsando el Extra de México”, con la que busca agradecer a generaciones de consumidores que han acompañado su historia. Y qué mejor manera de hacerlo que regalando a los fans de la música algunos de los carteles internacionales más esperados del año.

Este formato itinerante del Corona Capital combina lo mejor del festival con escenarios diseñados especialmente para cada sede anfitriona. La música será el hilo conductor de un festejo que quiere rendir tributo a la pasión y creatividad de los mexicanos.

Las fechas y ciudades

El recorrido de Corona Capital Sessions 2025 contempla tres paradas en noviembre:

Guadalajara

6 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo.

Bandas: Keane, Phoenix y The Kooks.

Mérida

8 de noviembre en el Estadio Iturralde.

Cartel: Keane, Phoenix y Passion Pit.

Monterrey

12 de noviembre en el Estadio Banorte.

Artistas: Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth.

Los boletos podrán adquirirse a través de Ticketmaster para Guadalajara y Monterrey, mientras que en Mérida estarán disponibles en E-ticket.

Un tributo en cada lata

Más allá de los escenarios, Corona prepara una edición especial de latas conmemorativas de Corona Extra, diseñadas por el artista mexicano Pogo. Estas piezas estarán inspiradas en Guadalajara, Mérida y Monterrey, fusionando el arte con la música para dar un toque único a la celebración.