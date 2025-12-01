Los avisos antilavado del sector inmobiliario

Durante los primeros cinco meses del 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 6.8 millones de avisos antilavado. De este total, cerca del 4% corresponden al sector inmobiliario.

En términos absolutos, son cerca de 286,000 casos que tienen relación con la actividad inmobiliaria, de acuerdo con cifras de la UIF.

La UIF es la autoridad encargada de recibir, analizar y procesar los llamados “avisos antilavado” —es decir, reportes que ciertas personas físicas o morales deben entregar cuando realizan operaciones consideradas “vulnerables”, según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Estas operaciones pueden incluir desde transferencias de dinero, custodia o traslado de valores, uso de tarjetas de crédito/prepago, hasta intermediación en activos virtuales, compra-venta de inmuebles, obras de arte, entre otros.

La obligación de presentar avisos busca que la UIF tenga información para detectar operaciones inusuales o sospechosas —posiblemente ligadas a lavado de dinero o financiamiento al terrorismo— antes de que estos recursos ingresen al sistema financiero formal.