Ante el aumento en el grado de intensidad de los fenómenos naturales, como consecuencia del cambio climático, la Arizona State University (ASU) desarrolló HazardAware, una plataforma que permite a posibles compradores de vivienda conocer los riesgos naturales en la zona donde se ubica la propiedad que les interesa.

Tomando como referencia la zona del Golfo de México, el sitio web permite identificar lugares con historial de desastres naturales, con el objetivo de que los compradores tomen decisiones informadas, de acuerdo con el grupo de profesoras a cargo del desarrollo del sitio.

“HazardAware genera informes de riesgo de desastre para 13.3 millones de viviendas en casi 200 condados estadounidenses ubicados en la costa del Golfo de México —incluyendo toda Florida, y partes de Mississippi, Alabama, Louisiana y Texas”, detalló ASU.

Al proporcionar una dirección, los usuarios pueden obtener información sobre:

Los costos a contemplar para reparar los daños por fenómenos naturales , y un desglose de los costos causados por los factores ambientales, además de las formas en que se pueden mitigar.

, y un desglose de los costos causados por los factores ambientales, además de las formas en que se pueden mitigar. Factores de riesgo y los riesgos históricos de la comunidad, así como la previsión de posibles daños por huracanes o inundaciones.

Una lista de consejos para posibles compradores e inquilinos de viviendas.

El valor de prevenir riesgos

Para las desarrolladoras de la plataforma, la relevancia de este tipo de herramientas radica en el hecho de que un comprador de vivienda no solo debe tomar en cuenta el precio que pagará por una casa, sino también los potenciales riesgos y gastos a los que está expuesta.

Por ejemplo, una casa con tres habitaciones, un muelle, cerca de un puerto deportivo y un restaurante en Lafitte, Louisiana, puede alcanzar un precio de 160,000 dólares.

Sin embargo, este precio no toma en cuenta que los propietarios tendrán que gastar cerca de 6,232 dólares por año, por riesgos ambientales como viento y lluvia, y que, incluso en caso de mayor impacto, obtener apoyo gubernamental por desastre natural no es seguro.

“Esa valiosa información puede encontrarse en un nuevo sitio web llamado HazardAware, una nueva herramienta que ayuda a dueños, inquilinos y compradores de viviendas en Estados Unidos a evaluar el riesgo que tienen las propiedades ubicadas en la zona del Golfo de México, y a tomar decisiones informadas”, detalló la Universidad.

Para Melanie Gall, profesora clínica y codirectora del Center for Emergency Management and Homeland Security de ASU, que forma parte del equipo desarrollador, una aplicación inmobiliaria tradicional ofrece precios de las viviendas y hasta da cálculos sobre los pagos hipotecarios y monto de seguro, pero no se detallan los gastos adicionales que serán una carga financiera a largo plazo.

“Pero no tienes ni idea del contexto en el que te estás metiendo ni del riesgo que estás asumiendo. Lo que no se tiene en cuenta es cuánto cuesta recuperarse cuando se produce una catástrofe”, explicó la académica.

El origen

El proyecto para el desarrollo de HazardAware obtuvo 3.4 millones de dólares de subvenciones del Gulf Research Program, el cual se financia con las indemnizaciones que paga la empresa Deepwater Horizon por el derrame petrolero ocurrido en 2010 en las costas del Golfo de México.

Sin embargo, por su la ubicación de la zona del Golfo, las viviendas son propicias a enfrentar desastres naturales.

“En mayo, una casa en la costa de Carolina del Norte se derrumbó sobre la arena después de que una tormenta azotó la zona durante varios días. El propietario había comprado la casa apenas hace nueve meses y admitió que no se dio cuenta de lo vulnerable que era, pese a las advertencias de las agencias federales sobre la subida del mar”, detalló la Universidad en su información publicada.

"Queremos acortar el tiempo de concientización sobre el lugar en el que viven y los peligros a los que se enfrentan y qué hacer al respecto", acotó Melanie Gall.

Cabe señalar que la Arizona State University es una de las universidades más innovadoras, pues de acuerdo con el US News and World Report, se encuentra entre las 10 universidades con un mayor número de patentes otorgadas.