Un seguro para vivienda puede ser la diferencia entre preservar tu patrimonio a largo plazo en las mejores condiciones o tener que afrontar sin apoyo afectaciones por situaciones que van desde fenómenos naturales hasta accidentes domésticos.

Actualmente, en el mercado de vivienda existe una serie de organismos financieros que ofrecen seguros para atender daños a terceros, afectaciones al inmueble y a enseres dentro de la casa, explicó Cristina Palacios, directora de operaciones y cofundadora de Aptuno.

“Hay (seguros) para interiores, exteriores y también contenidos, si está amueblado, si hay desastres naturales o algún incidente ya más grande como inundaciones y terremotos”, detalló la especialista.

Debido a la especialización de los productos disponibles, es necesario conocer las coberturas y tipo de riesgos a los que más se está expuesto por la ubicación geográfica para elegir la mejor opción, apuntó la directiva de Aptuno.

La especialista ejemplificó que, en el caso de la Ciudad de México, una cobertura contra desastres hidrometeorológicos posiblemente no es necesaria, sin embargo, al estar en una zona sísmica, vale la pena contratar las pólizas que atiendan hasta por enseres, sobre todo si se está en las regiones más afectadas comúnmente.

“Es tu patrimonio y tu ahorro más valioso, si no lo tienes protegido vas dejando que, en cualquier caso, lo que ahorraste no valga nada, tal vez el terreno en el que está, pero no la construcción”, sentenció la especialista.

Checa las opciones de seguro

Aptuno, plataforma especializada en la administración de vivienda en renta, recomienda pólizas que den seguridad tanto a propietarios como a inquilinos en caso de alguna eventualidad que arriesgue tanto los inmuebles como sus contenidos.

Y es que no sólo los grandes desastres naturales pueden causar afectaciones mayores en una casa, pues los accidentes domésticos pueden tener un alto impacto sobre el valor de una propiedad y la vida.

La directora de operaciones contó que, en su experiencia, una mala tubería puede ser la causa de uno de los mayores gastos por la afectación en el inmueble propio y sobre los vecinos.

“Tú eres responsable de lo que le pasa al departamento de abajo, al edificio si fue un tema de descuido tuyo. El tema de las inundaciones es lo más básico, porque pasa muy seguido”, detalló.

“Una humedad que empieza con un goteo en el departamento del piso de arriba de repente se vuelve un problemón que rompe el techo”.

Pero hay casos excepcionales del que no están exentas las casas, como son las fugas de gas, cortocircuitos y fallas en el mantenimiento de los calentadores que pueden derivar en desastres.

“Una vez explotó la estufa a las personas, lo cual no era tema nuestro, ni de las personas, ni del propietario”, recordó Cristina Palacios.

Checa, compara y elige tu mejor seguro

De acuerdo con la aseguradora Zurich, 41% del territorio mexicano está expuesto a un fenómeno natural, pero también hay riesgos sobre robo a la propiedad, a los jardines y hasta de las mascotas.

Independientemente de la institución elegida, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda que, en caso de contar con un seguro para vivienda, ante una eventualidad, lo primordial es tener la información a la mano y realizar lo siguiente:

Avisar lo antes posible a la institución.

No es necesario tener la póliza, ni otro documento para iniciar el proceso de indemnización ante la aseguradora.

En caso de tener un crédito vigente con garantía hipotecaria, además del seguro de vida también se cuenta con un seguro de daños.

de vida también se cuenta con un de daños. Con la póliza en mano, revisar condiciones generales, carátula, endosos y recibo para conocer los términos del contrato.

Para el procedimiento para el cobro de la indemnización, es necesario checar de manera detallada:

Riesgos cubiertos.

Exclusiones.

Suma asegurada.

Deducibles y coaseguros.

Vigencia del contrato.

Fuente: Condusef

Industria va más allá

Palacios señaló que actualmente en la industria del arrendamiento de vivienda hay pólizas jurídicas, cuyo objetivo es cubrir los gastos legales en caso de desacuerdo con los inquilinos, que lleven a conflictos legales y desalojos.

Han detectado la importancia de garantizar el flujo de recurso al momento de garantizar el pago de rentas, por lo que, en caso de incumplimiento de alquileres, hay un respaldo jurídico para atender esos incumplimientos.

Sin embargo, contrario a otros mercados, en México esta protección aún no es común en el sector vivienda.

“En otros países este seguro es un producto incluido, por ejemplo, en Colombia es muy común este seguro, también en España lo tienen, cubren las rentas caídas y te garantizan en caso de incumplimiento de pago”, explicó.

Además, la industria busca atender los gastos legales que la negociación entre diseños e inquilinos puede implicar en caso de desacuerdo.