¿Cuál es el panorama del crédito hipotecario para el 2023? Aumentos marginales en la tasa en la primera parte del año y sin impacto en la colocación

A pesar de la presión por la inflación y la disminución en la confianza de los compradores de vivienda, el mercado del crédito hipotecario se mantiene optimista frente a los retos que se presentarán en el 2023, ya que las tasas de interés de este tipo de financiamiento se quitarían presión conforme avanza el año.

Actualmente, los bancos ofrecen una tasa de interés intermedia para los créditos hipotecarios de 10.2%; sin embargo, especialistas del sector bancario esperan todavía crecimientos marginales en los primeros meses del año y gradualmente los ajustes serán a la baja.

“La tasa de interés podría tener un ajuste adicional en la primera parte del 2023, pero las perspectivas son que, en la medida que la inflación disminuya, pueda haber una reducción en los últimos meses”, comentó Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de crédito hipotecario en HSBC.

Pese a que Margain Pitman remarcó que nadie puede asegurar los niveles exactos que tendrán las tasas de interés en el futuro, afirmó que no serán un elemento para evitar el desplazamiento de la vivienda este año.

En este sentido, Gonzalo Palafox, director ejecutivo de crédito hipotecario en Citibanamex, coincidió en que los incrementos de las tasas de interés no alcanzarán niveles que afecten la decisión de compra o limiten el crecimiento del mercado.

"Es un sector muy competido, donde todos los bancos tienen buenas ofertas. Si bien la tasa de interés es lo más visible, no necesariamente es lo más relevante... Lo relevante es cuánto voy a pagar (mensualmente), si ese pago va a estar dentro de mi capacidad y no me va afectar en el tiempo, si el pago durante la vida del crédito va a tener cambio", destacó Palafox.

Al respecto, Eduardo Reyes, director general adjunto de Desarrollo de Productos en Banorte, indicó: “Un incremento de 50 (puntos) básicos en la tasa que nosotros ofrecemos equivale a 3% más en el monto de pago de la mensualidad de un crédito hipotecario, es decir que, por 1 millón de pesos, el cliente pagaría 300 pesos más, algo que es costeable”.

¿Es un buen momento para comprar vivienda?

Al ser cuestionado sobre si es un buen momento para comprar una casa a través de un crédito hipotecario, Margain compartió que se debe tomar en cuenta el panorama económico de cada individuo.

“Siempre decimos que sí, pero hay que verlo en un contexto en el que las tasas han subido y esto afecta en los pagos mensuales. Tiene que haber una decisión razonada y responsable en función de la economía de cada persona y su momento de vida”, comentó.

Cabe mencionar que, en el 2021, la banca comercial otorgó 155,000 créditos hipotecarios (con gran proporción de portabilidad de hipotecas); en el 2022, aún sin datos oficiales, se estima que la colocación fue de 153,000 financiamientos. Para el 2023, el sector espera entregar hasta 156,000 hipotecas, según el directivo de HSBC

Además, la participación de la banca en el sector ha crecido con base en el ticket promedio de los créditos, el cual es cercano a los 2 millones de pesos.

No obstante, Margain mencionó que la banca tiene pendientes, como impulsar el mercado a través de esquemas de pago creciente, aumentos de plazo y otras adecuaciones en los productos hipotecarios para dar mayor accesibilidad a la vivienda.