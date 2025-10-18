Toluca continúa en modo aplanadora y golea 4-0 al Querétaro

El Toluca, puntero y campeón del fútbol mexicano, dio otra muestra de su poderío al vencer con goleada de 4-0 al Querétaro, el sábado en el estadio Nemesio Diez, en Toluca, por la decimotercera fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Diablos Rojos del Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed llegaron a 31 puntos y se confirmaron como líderes y como la mejor ofensiva del torneo con 39 goles a favor.

Los Gallos Blancos del Querétaro (16º) sufrieron su octava derrota y se quedaron con 11 unidades.

La victoria escarlata comenzó a tomar forma con el 1-0 que el argentino Nicolás Castro marcó con un disparo de volea desde fuera del área (15').

Los Diablos le robaron la pelota a la defensa queretana en el primer cuarto del campo e hilvanaron una serie de toques que terminó con el 2-0 rubricado por el portugués Paulo Dias "Paulinho" con un tiro de zurda dentro del área (22').

El delantero luso llegó a 10 goles, se mantuvo como líder de la tabla de goleo individual, y sigue en franca lucha por su tercera corona de artillero consecutiva.

Alexis Vega, con un penal picado al estilo Panenka (30'), aumentó la ventaja a 3-0.

Tras pasear la pelota desde el mediocampo, el Toluca encontró el 4-0 con un toque frontal de zurda de Jesús Angulo en el área (65'); la asistencia fue de "Paulinho".

Pachuca rescató el empate ante Juárez

En el estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, el Pachuca (6º) le sacó el empate 2-2 al Juárez (8º).

Con el empate, los Tuzos del Pachuca llegaron a 21 puntos y los Bravos de Juárez a 19 unidades.

El brasileño Guilherme Castilho con un tiro libre (16'), a unos 30 metros del arco, adelantó 1-0 a los Bravos.

El 1-1 de los Tuzos fue obra del brasileño Robert Kenedy con un zurdazo dentro del área (20').

Juárez recuperó la ventaja con un gol en propia puerta de Luis Rodríguez en su intento por despejar la pelota en el área chica (26').

El 2-2 del Pachuca fue un autogol del colombiano Jesús Murillo (66') quien punteó la pelota dentro del área cuando el ecuatoriano Enner Valencia se aprestaba a tirar a puerta.

Resultados de la jornada 13 de la Liga MX

-Viernes:

Puebla-Tijuana 4-3

Atlético San Luis-Atlas 2-0

Tigres-Necaxa 5-3

-Sábado:

Santos-León 2-0

Juárez-Pachuca 2-2

Toluca-Querétaro 4-0

Monterrey-Pumas Más tarde

Guadalajara-Mazatlán Más tarde

Cruz Azul-América Más tarde