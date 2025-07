Sabalenka lidera triunfos en Grand Slams en 2025

Felicidad completa para Aryna Sabalenka en Wimbledon. La líder del ranking mundial femenil (WTA) ya está en cuartos de final y lo hace acompañada de una positiva cuota de récords.

El más destacado es que se mantiene como la tenista con más triunfos en Grand Slams en lo que va de 2025, acumulando un total de 16 entre Australian Open (6), Roland Garros (6) y Wimbledon (4); en los dos primeros, fue finalista.

También es la jugadora con más triunfos a nivel general en el WTA Tour 2025 con un total de 46, recordando que ha llegado a siete finales en esta temporada entre enero y junio. Aunque hay una en julio que llama poderosamente su atención.

“Creo que todos soñamos lo mismo: sostener el trofeo aquí siempre ha sido mi sueño”, dijo la bielorrusa respecto a Wimbledon.

“Todavía no lo he conseguido, he tenido muchas decepciones aquí, así que espero de verdad que algún día pueda experimentarlo y podamos hablar de si es lo mismo que soñé”.

Sabalenka ha ganado tres Grand Slams individuales en su carrera: Australian Open 2023, Australian Open 2024 y US Open 2024. Sin embargo, también acumula tres finales perdidas: US Open 2023, Australian Open 2025 y Roland Garros 2025.

Wimbledon es el único Grand Slam en el que todavía no ha alcanzo una final. Sus mejores participaciones fueron en 2021 y 2023, cuando llegó hasta semifinales.

Ahora está a dos triunfos de llegar a su primera final en el emblemático césped de Londres y tiene una ligera ventaja, pues cinco de las ocho mejores sembradas ya fueron eliminadas: Coco Gauff (2), Jessica Pegula (3), Jasmine Paolini (4), Zheng Qinwen (5) y Madison Keys (6). Las que sobreviven son Mirra Andreeva (7) e Iga Swiatek (8).

Con el rol de mejor sembrada, Aryna Sabalenka parte como amplia favorita para su cruce de cuartos de final contra la alemana Laura Siegemund. Además, en su historial sólo tienen dos partidos y ambos (en 2019) fueron ganados por la bielorrusa.

“Me he enfrentado a muchas jugadoras complicadas. Creo que lo principal es no precipitarme y no frustrarme por su juego, centrarme en mí misma. Sé que si me concentro y lucho por cada punto tendré suficiente variedad, porque tengo un juego fuerte para manejar esos golpes complicados”, señaló previo al duelo con Siegemund.

Sabalenka viene enrachada. El triunfo sobre Mertens le significó llegar a 11 Grand Slams avanzando, por lo menos, hasta cuartos de final. Es la cuarta mejor cifra desde 1990, sólo por detrás de Gabriela Sabatini (15), Serena Williams (16) y Steffi Graf (17).

También, dentro de las últimas tres décadas, es cuarta jugadora que alcanza cuartos de final de los primeros tres Grand Slams de la temporada sin perder un solo set. Las únicas que lo habían logrado eran Venus Williams en 1998, así como Kim Clijsters y Justine Henin en 2006.

Pero admite que cada enfrentamiento es importante para reajustar su rendimiento: “Creo que cada vez que pasas por estos partidos difíciles, llevas tu juego al siguiente nivel y eso te ayuda a mejorar. Creo que con cada partido que juego aquí, mejoro mental y físicamente. Así que me encantan estos retos difíciles”.

Este domingo se definieron dos cruces de cuartos de final femeniles en Wimbledon. Además del choque entre Aryna Sabalenka y Laura Siegemund, se enfrentarán la estadounidense Amanda Anisimova contra la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

Las ganadoras de estos partidos, que se disputarán el martes, avanzarán a semifinales y se toparán entre ellas. Los otros dos cruces de cuartos de final se conocerán el lunes, teniendo a Mirra Andreeva, Iga Swiatek y Emma Navarro como principales jugadoras.

Finalmente, Aryna Sabalenka agradeció a los aficionados locales por su apoyo en Wimbledon, a pesar de que en tercera ronda eliminó a una jugadora local: Emma Raducanu.

“Hoy he sentido todo el apoyo, no tuve que fingir que me animaban, porque lo hacían de verdad. Lo disfruté mucho, espero que todo siga igual y que me ayuden a mantenerme fuerte y a afrontar todos los retos”, enfatizó la líder del ranking mundial.