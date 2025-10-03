Quiñones regresa al Tri para partidos de preparación ante Colombia y Ecuador rumbo al Mundial 2026

El regreso del delantero Julián Quiñones destacó el viernes en la convocatoria de la selección mexicana para los partidos de preparación ante Colombia y Ecuador rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El delantero colombiano naturalizado mexicano no aparecía con la selección desde junio cuando participó en el partido por los cuartos de final de la Copa Oro.

La selección dirigida por Javier "Vasco" Aguirre enfrentará el 11 de octubre a Colombia en el estadio AT&T de Arlington, Texas, y tres días después jugará ante Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara, en el occidente de México.

México será anfitrión del Mundial, junto a Estados Unidos y Canadá, por lo que ya tiene su participación asegurada y no disputa las eliminatorias de la Concacaf.

A continuación, la lista de 25 jugadores convocados publicada el viernes por la Federación Mexicana de Fútbol:

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos), Ramón Juárez, Israel Reyes y Kevin Álvarez (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Johan Vásquez (Genoa, Italia), Jesús Gallardo (Toluca).

Medios: Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Alexis Gutiérrez y Erick Sánchez (América), Erik Lira y Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres UANL), Marcel Ruiz (Toluca).