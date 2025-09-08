Javier Aguirre tras un año en el Tri: “Hemos ganado estructura”

Javier Aguirre está cumpliendo un año como director técnico de la Selección Mexicana. Fue el 7 de septiembre de 2024 cuando asumió las riendas en una Fecha FIFA contra Nueva Zelanda, empezando con triunfo de 3-0 y luego con empate 0-0 ante Canadá.

Después de 19 partidos con balance de 12 triunfos, cuatro empates y tres derrotas, el ‘Vasco’ reflexionó sobre los pilares de su tercera gestión, recordando que estuvo al frente del Tri en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

“Creo que sí hemos ganado algo: una estructura. Soy un enamorado del orden”, mencionó en la conferencia previa al partido contra Corea del Sur, este martes en Nashville.

“Desde ese día para acá no sé la cantidad de jugadores que han venido permanentemente, pero hemos ido formando un grupo que ha ido asimilado nuestras ideas, adaptándose a los distintos compromisos oficiales y amistosos, que me han dejado conclusiones en la elección de jugadores”.

En la actual Fecha FIFA, México inició con empate 0-0 ante Japón. Las sensaciones fueron negativas para los aficionados, no sólo por la falta de gol, sino por el dominio que ejerció el equipo asiático en varios lapsos y la expulsión al capitán, César Montes.

No obstante, el ‘Vasco’ afirmó que su equipo va hacia adelante: “El funcionamiento es difícil evaluarlo porque (los jugadores) entran y salen, porque los rivales son de distinta talla o por la cuestión de local o visitante, pero en los dos torneos oficiales (Liga de Naciones y Copa Oro) que el equipo jugó, hizo bien las cosas. Sí creo que hay una evolución, que a veces no se refleja en el resultado, pero las conclusiones nos sirven mucho para descartar a ciertos jugadores o anexar a otros a una hipotética lista de cara al Mundial”.

Dentro de ese análisis de jugadores, destacó que, junto a su cuerpo técnico, busca cualidades de liderazgo que sean espejo de su forma de pensar.

“Estoy en esa búsqueda, de esos jugadores que quizás no sean los más dotados técnica o físicamente, pero que sí sean capaces de interpretar lo que quiere el técnico y plasmarlo en el terreno de juego”.

Uno de los que parece tomar esa estafeta es Edson Álvarez, pero no participará en el partido contra Corea del Sur tras sufrir una lesión muscular ante Japón que continúa en diagnóstico reservado. Fuera de él, Aguirre no reveló otro cambio en su alineación.

Lo que sí destacó fueron las diferencias del estilo de juego de Corea del Sur respecto al de Japón, dos selecciones que están en el top 3 de mejores rankeadas del continente asiático.

“Corea es un equipo muy parecido (a Japón) en lo táctico, físico e intensidad, pero mucho más agresivo, en el buen sentido. Están más acostumbrados al cuerpo a cuerpo, a levantar el zapato, a saltar con brazos abiertos, como estamos acostumbrados los mexicanos, a competir al límite del reglamento.

“Seguramente será un equipo que no va a bajar los brazos, que nos va a exigir, que nos va a llevar al límite y nosotros venimos de un resultado malo y un funcionamiento regular. Ojalá mejoremos”.

México y Corea del Sur se han enfrentado 14 veces en su historia. El balance favorece al Tri con ocho triunfos, además de dos empates y cuatro derrotas. Su último cruce fue un amistoso a puerta cerrada en Europa en noviembre de 2020, que finalizó 3-2 en favor del equipo que ahora dirige Javier Aguirre.

En esta ocasión, Corea del Sur viene motivado por haber derrotado a Estados Unidos 2-0 en el inicio de la Fecha FIFA, con gol y asistencia de su capitán y máximo estandarte, Son Heung-min.

“Espero más dificultades por las condiciones de sus futbolistas, su estilo de juego, de velocidad, intensidad y habilidad, además tiene un entrenador muy respetado en el mundo. Estados Unidos juega muy bien, pero esperamos una muy buena versión de México”, declaró el entrenador surcoreano, Hong Myung-bo, en conferencia previa.

Javier Aguirre tendrá una nueva prueba con sus jugadores estelares, la legión europea que comandan Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Después del partido contra Corea del Sur, ya están confirmados al menos cuatro cruces más entre las Fechas FIFA de octubre y noviembre.

“Me ocupa jugar mejor y presentar en un año un equipo que si bien no sea del agrado de todo un país, por lo menos sí sea un equipo con el que la gente se identifique”, concluyó el ‘Vasco’, que en estos 12 meses al frente del Tri ya ganó una Liga de Naciones de CONCACAF y una Copa Oro.