Muro de Honor de automovilismo revela generación 2025

Faltan menos de dos semanas para la realización del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México en 2025. En ese contexto, las celebraciones en torno al automovilismo empiezan a hacer ruido.

Una de ellas fue la revelación de la nueva generación del Muro de Honor del Deporte Motor, que se ubica a las afueras de la Torre de Control del autódromo Hermanos Rodríguez.

Esta tradición comenzó en 2022 por iniciativa de los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México, cuya dirección está a cargo de Federico González Compeán.

Un piloto y un ingeniero fueron los condecorados en 2025: Tomás López Rocha y Gustavo Del Campo, respectivamente. Con ellos, el Muro de Honor llegó a un total de 26 personajes reconocidos por sus aportes al automovilismo mexicano.

“Me siento muy agradecido y honrado de esta distinción”, comentó López Rocha, quien fue el primer mexicano en ser campeón de la serie IMSA en Estados Unidos y con paso en otras competencias de prestigio como la Carrera Panamericana, Formula Vee, Formula K, Formula Ford y 24 Horas de Daytona.

Con más de 70 años de edad, el ex piloto recordó los inicios de su relación con este deporte y sus primeras visitas al autódromo Hermanos Rodríguez.

“Me acuerdo que en las primeras visitas al autódromo, antes llamado Magdalena-Mixiuhca, yo todavía no corría pero venía los lunes a ver los entrenamientos con la ilusión de estar un día arriba de un auto de carreras.

“Además, mi padre, Salvador López Chávez, participó en las cinco carreras originales de la Panamericana de 1950 a 1954. Entonces, en casa siempre había mecánicos, autos y ruido de motores; no había cómo no heredar esa pasión”.

Gustavo Del Campo, por su parte, fue reconocido como “pieza clave” en el desarrollo de algunos equipos con presencia mexicana, como Team GO y Fernández Racing.

“Es un genio de los fierros y la estrategia”, calificó el director general del Gran Premio de la Ciudad de México. “Elevó la ingeniería mexicana a estándares internacionales”.

Tomás López y Gustavo Del Campo recibieron un saco verde confeccionado por la marca Hackett London y una medalla en forma de estrella de la joyería Tane. Pero lo principal es que ambos vieron su nombre quedar inscrito en la Torre de Control de la actual sede de Fórmula 1 en México.

“Cuando tienes personas que te dan todo lo que se necesita y confianza, puedes tener el primer equipo mexicano en diferentes divisiones y eso se hace un éxito. Creo que entre mexicanos no hay la unión que quisiéramos, pero de que somos unos chingones, lo somos”, expresó Del Campo.

Los reconocimientos son otorgados después de propuestas de los aficionados que evalúa un comité entre la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), la Organización Mexicana de Automovilismo Internacional (OMDAI) y especialistas del deporte motor.

La premiación empezó en 2022 con 19 personajes, incluidos los pilotos que dan nombre al autódromo, Ricardo y Pedro Rodríguez, así como Adrián Fernández y Moisés Solana.

En 2023 se agregaron tres nombres y a partir de 2024 han sido dos por edición. El año pasado fueron los pilotos Enrique Contreras y Rubén Novoa, pero en la totalidad del Muro de Honor también se encuentran periodistas, promotores y directivos.

“Nosotros, como CIE, tenemos 10 años de organizar este Gran Premio de Fórmula 1, pero tenemos muy claro que todo esto no empezó con nosotros. Celebramos la trayectoria de las figuras emblemáticas del automovilismo mexicano”, enfatizó Federico González Compeán.

El autódromo Hermanos Rodríguez albergará el Gran Premio de la Ciudad de México del 24 al 26 de octubre, siendo la fecha 20 en la temporada 2025 de Fórmula 1.

Para CIE representa un momento especial, ya que hace 10 años concretaron la negociación con los directivos de la competencia más prestigiosa del automovilismo mundial para regresarla a México después de su ausencia entre 1993 y 2014.