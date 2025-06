Gran Premio de la CDMX no compara su ruta de sostenibilidad

La gestión de un récord de asistencia total de 404, 958 personas en el Autódromo el fin de semana del GP de la Ciudad de México tiene ahora una meta de sostenibilidad medible.

Nunca antes se había capturado en un informe todas las acciones, resultados y necesidades para reducir la huella de carbono y generar un beneficio social más amplio. A partir del 2024 inició la medición que va a largo plazo, al menos, hasta el 2028 que es actualmente, la vigencia del último contrato con la F1.

Sandra Castañeda, subdirectora de sostenibilidad del México GP charló con El Economista sobre la ruta a seguir y subrayó que no es una nueva área en la operación del evento, sino que es un cambio de mentalidad en cada decisión.

Un total de 24 carreras comprenden el calendario de la F1 2025 y ninguna es un marco de referencia para México en el tema de sostenibilidad.

“Nuestro marco de referencia nunca ha sido una competencia entre países, siempre es entender que la sostenibilidad tiene un marco de acción en las circunstancias del país donde nos encontramos. No nos comparamos con ningún otro, como Singapur o Australia, donde su marco regulatorio es distinto al nuestro. Es asegurar que cada una de las carreras alrededor del mundo tenga un impacto positivo en cómo mejorar la experiencia a sus clientes y cómo puede empezar a marcar un punto de sostenibilidad desde emisiones, vinculación en la parte social y ambiental. El benchmark es ubicarnos a nosotros y cómo queremos avanzar, no estar pensando qué hacen otros Grandes Premios, porque cada uno ha estado desarrollando estrategias y acciones que se acoplan”.

En el primer reporte se comparten los resultados de la estrategia de sostenibilidad del 2024 entre las que destacan el reciclado de materiales, ahorro de agua, rescate de alimentos, programas educativos e inclusión, entre otros. La organización recibió su primera estrella en la FIA Environmental Accreditation.

_ ¿Cuál es el tema de sostenibilidad más difícil de implementar en el GP de la CDMX?

“Hablar de sostenibilidad es algo muy nuevo para todos, hay que entender que no solo es hablar bien del medio ambiente o plantar árboles, es un esquema 360. Como Gran Premio tenemos muchos retos, desde el punto de vista energético, de residuos, de movilidad, son las tres líneas importantes que nos enfocamos para entender cómo podemos atacarlas y reducir nuestras emisiones de carbono. Hicimos una revisión de nuestra huella de carbono, es el año cero, estaremos evolucionando para tener más data y marcar ese plan de camino para reducir las emisiones.

_ ¿Cuáles fueron las primeras acciones del plan y cómo se robusteció?

“Inicia cuando Liberty Media entró a Fórmula 1. En 2019 lanzó su estrategia 2030 y empezó a platicar en cada una de las ciudades, empezamos a tener acciones internas en decisiones de impacto hacia el staff y el público. Es una estrategia que se puede modificar con el tiempo, que tiene acciones y métricas de hacia donde llegar. Primero atendimos los residuos, empezamos a detectarlos en 2021 y no teníamos una medición de cuántos eran reciclables o podríamos distribuir entre orgánicos e inorgánicos. Justamente el año pasado logramos que muchos de los residuos se puedan reciclar, tetra pak , aluminio”.

_¿Qué se requiere para operar los pilares operativos de la estrategia?

“Es un área de servicio, no es nueva ni entra a la ecuación de cómo se organiza el GP. Se proveen soluciones para que las mismas áreas operativas tomen decisiones de manera distinta. El objetivo no es implementar cambios en cómo operamos sino cómo tomamos decisiones de operación distinta. La inversión no es significativa, es bastante insignificante y es un cambio en la toma de decisiones. Hicimos dos acciones con grupos vulnerables y asociaciones que fomentan la equidad de género. Que la F1 no solo sea vertical sino de opciones, que marque diferencia. No existe un presupuesto para el área de sostenibilidad, simplemente existe. Los proveedores aplican prácticas sostenibles en nuestro evento. Es hacer las cosas de manera diferente sin afectar la operación pero llegando a mejores resultados”.

ACCIONES SUSTENTABLES DEL 2024

PILARES DE TRABAJO:

Bienestar: salud y seguridad, prácticas responsables y estilos de vida sostenibles.

Net Zero: evento de cero emisiones directas e indirectas. Medir, reducir y compensar emisiones de gases de efecto invernadero.

Circularidad: Ser un referente mundial en sostenibilidad con el GP mexicano como un evento cero residuos, enfocado en reducirlos y aplicar prácticas que permitan reutilizar, reciclar y minimizar el desperdicio.

ACCIONES DESTACADAS DE BIENESTAR:

Pilotos del Futuro: Con alianzas estratégicas entre organizaciones e instituciones públicas y privadas.

México GP Academy: En 2024 se lanzó la primera generación de este programa, que ofreció a 13 estudiantes de diversas universidades la oportunidad de desarrollar habilidades en las áreas que integran el México GP.

El futuro son las niñas: Por medio de F1 y sus iniciativas sociales, se invitaron a 10 niñas de edades entre 8 a 17 años a una experiencia única en el Paddock.

La lengua del alma: Fundación CIE y F1 apoyaron a 10 niños sordos del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, IAP.

Grid Kids: 20 niños fueron seleccionados para acompañar a los pilotos durante el Himno Nacional. Unos 14 fueron invitados de la Fundación CIE (7 de Michou y Mau y 7 de STEM for Kids).

Voluntarios: El programa 2024 alcanzó un récord histórico con más de 55,000 pre-registros.

Alimentos Saludables y Dietas planetarias: En zonas generales del Autódromo se ofrecieron 314 menús generales, 54 vegetarianos, 33 veganos y 123 menús para celíacos.

Auxiliares para protección del sol: Se ofrecieron 60,000 piezas gratuitas de bloqueadores solares a lo largo de los tres días del evento, 6,000 abanicos plegables y 1,500 sombreros en las hospitalidades con gradas expuestas al sol.

ACCIONES DESTACADAS NET ZERO:

Movilidad: unas 88 unidades ecoeficientes de transporte público (eléctricas y de bajas emisiones), mismas que benefició al traslado de 7,688 personas, reduciendo el uso de vehículos y mitigando las emisiones de CO2.

ACCIONES DESTACADAS DEL CIRCULARIDAD: