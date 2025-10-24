Messi recibe su primera Bota de Oro de la MLS antes de arranque de playoffs

Lionel Messi recibió este viernes el trofeo de máximo goleador de la temporada regular 2025 de la liga norteamericana (MLS), en los prolégomenos del debut del Inter Miami en los playoffs.

El comisionado de la MLS, Don Garber, le entregó el galardón al astro argentino en medio de los aplausos del público del Chase Stadium de Fort Lauderdale, vecina a Miami (Florida).

El capitán albiceleste, de 38 años, cerró el curso con un asombroso registro de 29 tantos en 28 jornadas disputadas, proclamándose máximo artillero de la MLS por primera vez desde su llegada a mediados de 2023.

Messi, que logró otras ocho Botas de Oro de la liga española con el Barcelona, hizo un día antes su esperado anuncio de renovación con el Inter, en un contrato que puede extenderse hasta el final de la temporada de 2028.

"Esta es la continuación de algo que ha sido muy especial para nuestra liga, para el fútbol en Estados Unidos y creo que para el fútbol en general", dijo Garber a la prensa sobre la renovación. "El mejor jugador de todos los tiempos está jugando en Estados Unidos y nuestra liga tuvo que ganárselo".

Messi es también finalista y gran favorito a revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP), un galardón que ningún futbolista de la MLS conquistó dos años seguidos.

Este viernes, Messi comenzaba un nuevo asalto al título liderando al Inter Miami ante el Nashville SC en el arranque de la primera ronda de playoffs, que se disputa al mejor de tres partidos.