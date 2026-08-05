Vender más no basta: cómo gestionar las finanzas de una mipyme

Para muchos emprendedores, conocer cuánto vendieron al cierre del mes o entregar la contabilidad al contador parece suficiente para mantener las finanzas del negocio bajo control; sin embargo, la gestión financiera va mucho más allá de registrar los ingresos, implica analizar la información, hacer proyecciones y utilizar esos datos para tomar decisiones.

Marlene García, directora general de CONTPAQi, explica que este sigue siendo uno de los principales retos de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), pues muchas continúan delegando la planeación financiera al área contable y concentran sus esfuerzos en la operación diaria.

La mayoría de las mipymes se quedan con la idea de que la planeación financiera la ve el contador y que con saber cuánto ingresó ya tiene una gestión financiera. No es así, porque eso solo son datos; lo importante es analizarlos", comenta.

La falta de planeación financiera genera que 4 de cada 10 negocios cierren, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem). Además, el Inegi estima que 52% de las pymes desaparece durante sus primeros dos años de operación, lo cual refleja la importancia de fortalecer la administración del negocio.

Vender más no siempre significa ganar más

Uno de los errores más comunes es medir el desempeño del negocio sólo por el crecimiento de las ventas, pero aumentar los ingresos no garantiza una mayor rentabilidad si al mismo tiempo crecen los gastos.

"Muchas veces el empresario dice: 'vendí más que el año pasado, ¿por qué no me salen las cuentas?'. Sí, vendió más, pero también gastó más", explica.

Por ello recomienda definir cuánto se espera vender durante el año, establecer un presupuesto de gastos y monitorear las ventas diarias, el flujo de efectivo, la cobranza y el cumplimiento de los objetivos mensuales. Al cierre de cada periodo también conviene revisar si las metas se alcanzaron y, de no ser así, identificar qué gastos pueden ajustarse sin afectar la operación.

La Asem señala que las pymes que revisan sus estados financieros al menos cada tres meses facturan 751% más que aquellas que no lo hacen. Además, las empresas que utilizan software administrativo y contable registran ingresos 1,317% superiores.

La tecnología convierte los datos en decisiones

La digitalización y la Inteligencia Artificial están cambiando la forma en que las empresas administran sus finanzas. Marlene García explica que estas herramientas ya no solo automatizan tareas operativas, también ayudan a generar proyecciones e identificar oportunidades de mejora.

La Inteligencia Artificial viene a potencializar la información que ya tienes, ayuda al contador y a los financieros, no solo a registrar la información, sino a hacer proyecciones hacia el futuro", señala.

Esto transforma el papel del contador, quien deja de enfocarse únicamente en el cumplimiento fiscal para convertirse en un asesor para la dirección general mediante el análisis de información en tiempo real.

Además, la automatización libera tiempo para que los equipos se concentren en actividades de mayor valor, como mejorar procesos, desarrollar nuevos productos o fortalecer la atención al cliente.

Capacitación para competir

Para la directora general de CONTPAQi, otro desafío es cambiar la percepción de que la capacitación representa un gasto. Aunque las nuevas generaciones de emprendedores muestran mayor interés por adoptar herramientas digitales, muchas pymes todavía dudan en invertir en el desarrollo de su personal.

"Hay que cambiar ese mindset. ¿Cómo vas a competir con otros que sí están invirtiendo en capacitación y en la digitalización de sus procesos?", cuestiona.

Para Marlene García, una buena gestión financiera permite acceder a financiamiento, definir estrategias de crecimiento y enfrentar escenarios de incertidumbre con información confiable. Si no se lleva el control, difícilmente va a crecer la empresa.