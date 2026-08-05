La FAO advierte de un nuevo episodio de inflación alimentaria por las guerras y El Niño

El mundo está ⁠al borde de otro episodio de inflación alimentaria, mientras las guerras en Irán y Ucrania, junto con El Niño, crean una ⁠tormenta perfecta de mayores costos y menores rendimientos agrícolas, dijo el economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los precios de los alimentos fueron un factor clave en el repunte mundial de la inflación de 2022, pero se han mantenido relativamente contenidos en lo ⁠que va de año e incluso han moderado en ⁠algunos lugares el alza provocada por los elevados costos energéticos.

Sin embargo, es probable que esta calma sea temporal, ya que el encarecimiento del petróleo, la pérdida de suministros de fertilizantes procedentes de la región del golfo Pérsico, la escasez de diésel en algunas partes del mundo y los fenómenos meteorológicos extremos están trasladándose a los costos y terminarán reflejándose en los precios al consumidor, aunque con cierto retraso.

Se prevé que los costos se aceleren a finales de año y en 2027

"Espero que los precios de las materias primas empiecen a subir más ahora (...) y que los precios de los alimentos comiencen a aumentar a finales de año. El próximo año, con toda seguridad, subirán más", dijo Máximo Torero a Reuters en una entrevista.

"La transmisión de los precios de las materias primas al precio final de los alimentos tarda entre tres y seis meses", afirmó.

Aunque los precios de algunas materias primas, como el trigo , el maíz y el arroz , han aumentado en los últimos meses, la mayoría todavía refleja unas cosechas relativamente buenas, en lugar de las dificultades que probablemente surgirán el próximo año.

"El estrecho de Ormuz es un problema que afecta a todos los insumos de las materias primas agrícolas y de los sistemas agrícolas", dijo Torero. "El petróleo Brent, porque se utiliza para el bombeo, el envasado, el procesamiento y el transporte. Y el gas natural, porque se utiliza para producir fertilizantes".

Mientras tanto, los daños causados por Ucrania a la infraestructura petrolera y gasística de Rusia restringen el mercado de exportación de diésel y gas natural, ambos insumos fundamentales para la producción de alimentos.

Como los precios de las materias primas son globales, esto genera dificultades en todo el mundo, aunque los países más ricos disponen de más recursos para amortiguar el impacto sobre los productores. "Esto se oye en Europa, Estados Unidos, Brasil y Asia", dijo Torero. "La estrechez de los márgenes está condicionando las decisiones de siembra".

De hecho, incluso en Estados Unidos, que es autosuficiente en ⁠la mayoría de los insumos fundamentales, los agricultores que cultivan nueve de los principales ⁠productos agrícolas podrían perder 32,000 millones de dólares en 2027 sin ⁠ayuda federal, según la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, un grupo de presión del sector.

Según la organización, por cada acre cultivado (unos 4 kilómetros cuadrados), se prevé que todos ⁠los productos analizados sigan por debajo del umbral de rentabilidad en 2027.

La siembra de trigo y maíz a nivel mundial ya se redujo en los tres primeros meses de la guerra en Irán, y algunos productores estadounidenses se han pasado a la soja porque requiere menos fertilizantes.

Australia, uno de los mayores exportadores de productos agrícolas del mundo, dijo recientemente que se prevé que la producción de cultivos de invierno disminuya un 21%, en parte por el considerable aumento de los precios de los combustibles y los fertilizantes y por la incertidumbre sobre la disponibilidad de insumos fundamentales.

Mientras tanto, es probable que el fenómeno meteorológico de El Niño de este año sea especialmente intenso, lo que alteraría de forma significativa los patrones de lluvias, probablemente repercutiría en los ⁠precios de las materias primas y podría empujar a decenas de millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria aguda.

El monzón en India ya se ha retrasado y se prevén precipitaciones inferiores al promedio este mes, lo que podría perjudicar la producción de arroz y repercutir en los costos mundiales de las materias primas.