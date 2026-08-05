Precios del crudo repuntan más de 1% tras ataque de los hutíes a un petrolero saudí

Los precios del petróleo subían este miércoles, después de que ⁠los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con Irán, afirmaran haber atacado un petrolero saudí en el mar Rojo, mermando las esperanzas de una ⁠distensión en las hostilidades que pueda ⁠restablecer el tráfico marítimo y los flujos petroleros en Oriente Medio.

A las 11:23 GMT, los futuros del Brent ganaban 1.51 dólares, o un 1.9%, a 80.87 dólares el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 90 centavos, o un 1.19%, a 76.67 dólares.

Los hutíes afirmaron haber lanzado un ataque con misiles contra un petrolero saudí frente a la costa de Yanbu, un puerto clave para las exportaciones de crudo de Riad. Esto provocaba un alza de los precios del petróleo este miércoles, según señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Las noticias sobre el ataque empañaban las esperanzas de los inversores de una distensión en el conflicto de Oriente Medio, después de que Qatar afirmara el martes que los mediadores estaban avanzando en sus esfuerzos por poner fin a la guerra.

Esto provocó una caída del 5% en los precios del crudo en la víspera y el Brent cerró por ⁠debajo de los 80 dólares el ⁠barril por primera vez desde el ⁠13 de julio.

Teherán, por su parte, negó que se esté llevando ⁠a cabo conversaciones de paz, en contra de lo afirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Aunque la prima geopolítica ‌inmediata se ha disipado, el panorama general de la oferta invita a la cautela", afirmó Priyanka Sachdeva, de Phillip Nova.

"El principal escollo parece ser si Irán seguirá insistiendo en ejercer cierto control sobre la vía navegable y si Estados Unidos se mantiene firme ⁠y rechaza ese resultado", señalaron los analistas de IG en una nota.