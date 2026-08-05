Oro sube más de 2% y alcanza máximo de un mes por esperanzas de acuerdo de paz entre EU e Irán 

El oro ⁠subía más de un 2% este miércoles hasta alcanzar su máximo en un mes, ⁠ya que las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán atemperaron algunas preocupaciones sobre la inflación, mientras los inversionistas esperaban datos clave sobre el empleo en Estados Unidos para obtener pistas sobre la ⁠trayectoria de la política monetaria de la Reserva ⁠Federal (Fed).

El oro al contado subía un 2.3%, hasta los 4,168.34 dólares por onza a las 11:13 GMT, su nivel más alto desde el 7 de julio. Los futuros del oro en EU subieron un 1.8 %, hasta los 4,227.40 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración había mantenido "conversaciones muy positivas" con Irán durante las negociaciones que se prolongaron todo el martes, lo que avivó las expectativas de un fin inminente del conflicto, que ya dura cinco meses.

"Hay cada vez más indicios de un acuerdo de alto el fuego en el Golfo, lo que significa que los rendimientos de los bonos del Tesoro están bajando al disiparse las preocupaciones sobre la inflación, lo que contribuye a que los activos que no generan rendimiento, como el oro, resulten más atractivos", señaló Jamie Dutta, analista de mercado de la plataforma de negociación Nemo.money.

El dólar estadounidense se mantuvo bajo presión, lo que hizo que los metales cotizados en dólares resultaran más atractivos para los tenedores de otras divisas, mientras que los rendimientos del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia cayeron a su mínimo de una semana.

El oro tiende a perder su atractivo en un entorno de tasas de interés altas, a pesar de su condición de cobertura contra la inflación, ya que no genera intereses.

Los operadores están descontando ahora una probabilidad del ⁠57% de que se produzca una subida de tasas en septiembre, frente ⁠al 67% del día anterior, según la ⁠herramienta CME FedWatch.

Por su parte, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, afirmó ⁠el martes que es necesario algún tipo de endurecimiento de la política monetaria para que la inflación, "demasiado alta", vuelva al objetivo del 2 por ciento.

Ahora toda la atención se centra en el reporte de empleo de ADP, que se publicará a las 12:15 GMT, y en el reporte de empleo no agrícola de julio, previsto para el viernes.

La plata al contado subía un 3.3%, hasta los 61.50 dólares por onza, su nivel más alto desde el 7 de julio.

El platino subía un 1%, hasta los 1,752.20 ⁠dólares, tras alcanzar anteriormente su nivel más alto desde mediados de junio, y el paladio subía un 1.5%, hasta los 1,373.35 dólares, tras alcanzar su máximo en dos meses.