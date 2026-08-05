El sector servicios chino crece en julio al menor ritmo desde septiembre de 2024

El índice de gerentes de compras (PMI) general de servicios de China de RatingDog, elaborado por S&P Global, cayó a 50.4 desde 54.1 en junio, aunque se mantuvo por encima del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción. El dato fue mejor que el resultado de la encuesta oficial, que mostró que la actividad de los servicios había entrado en terreno de contracción.

Según la encuesta de RatingDog:

El ritmo de crecimiento de los nuevos negocios se debilitó hasta su nivel más bajo desde marzo, lastrado por una menor demanda interna.

Las exportaciones de servicios crecieron por tercer mes consecutivo. La información recabada entre las empresas vinculó la mayor demanda de clientes extranjeros con las exposiciones, los viajes de ⁠estudios durante el verano, el ⁠aumento de las liquidaciones de ⁠transacciones financieras y una gestión eficaz.

Las empresas aumentaron sus ⁠plantillas por tercer mes consecutivo, aunque a un ritmo más lento que en junio.

La confianza empresarial se mantuvo en terreno positivo, pero se debilitó hasta su nivel más bajo desde febrero de 2020.

El índice compuesto de producción, que combina el desempeño de los sectores manufacturero y ⁠de servicios, cayó a 50.8 desde 53.6 en junio.