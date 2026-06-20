Francia se prepara para un intenso duelo frente a un Irak acorralado

Francia puede ser la gran favorita de cara a su segundo ⁠partido del Grupo I del Mundial, que disputará el lunes ante Irak, pero se está preparando para una dura batalla, declaró el defensor William Saliba.

Los ⁠franceses, finalistas del Mundial de ⁠2022 y campeones del mundo cuatro años antes, suman tres puntos tras imponerse 3-1 a Senegal. Irak perdió su primer partido 4-1 ante Noruega, líder del grupo, tras un buen comienzo del encuentro.

"Ellos (Irak) tienen un buen equipo y no será fácil, aunque la gente piense que podría serlo", dijo Saliba en una rueda de prensa el sábado. "Se clasificaron, vencieron a Bolivia para ganarse su plaza, empataron con España, y esperamos una gran batalla".

Irak, que empató 1-1 con España en un amistoso días antes de que comenzara el torneo, nunca ha ganado un partido en un Mundial. Cayó en los tres encuentros de la fase de grupos en su única participación anterior, en 1986.

El equipo iraquí tuvo que disputar 21 partidos de clasificación para ganar su plaza en este torneo, y se hizo con la última plaza disponible para el Mundial al vencer a Bolivia en la repesca intercontinental a finales de marzo.

"Creo que será un partido muy intenso", dijo el defensor francés ⁠Lucas Digne. "Juegan para mantenerse en la competencia, así ⁠que será un partido muy ⁠físico".

"Conocemos el sistema que utilizarán, con su 4-4-2 y sus delanteros. Será un partido ⁠muy directo y tenemos que estar preparados para ello", añadió Digne.

Saliba y sus compañeros, que criticaron duramente el estado del terreno de juego en su primer partido en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, esperan mejores condiciones en Filadelfia.

"Me sorprendió un poco la calidad del terreno de juego", dijo Saliba. "Daba la sensación de ser artificial y duro, pero nos vimos obligados a jugar. ⁠Está claro que el césped no estaba en las mejores condiciones. Obviamente, es igual para ambos equipos, pero no estaba en las mejores condiciones", agregó.