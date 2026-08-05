Disney permitirá a creadores de TikTok utilizar a los personajes de Marvel, Star Wars y Pixar

Walt Disney y TikTok anunciaron este miércoles un acuerdo que ⁠permitirá a los creadores de la red social utilizar personajes y escenas de películas y programas de televisión de Disney en videos cortos, el primer pacto de ⁠este tipo entre la popular ⁠aplicación de redes sociales y una empresa de medios tradicional.

Según el acuerdo, una selección de videos elegidos específicamente se difundirá tanto en TikTok como en el servicio de "streaming" Disney+, dijeron las compañías en un comunicado. Los videos aparecerán en Disney+ dentro de una pestaña llamada Verts, diseñada para atraer a audiencias jóvenes que consumen masivamente videos verticales en sus teléfonos móviles. Será la primera vez que videos de TikTok se muestren en otra plataforma.

TikTok ofrecerá a los creadores acceso a contenidos de cientos de películas y series de Disney pertenecientes a marcas como Pixar, Marvel, Star Wars y FX, indicaron las empresas.

Un programa piloto comenzará en Estados Unidos en los próximos meses, con planes para extenderlo a otros mercados, dijeron las compañías.

No se revelaron las condiciones financieras del acuerdo. Disney+ y otros servicios de contenidos a la carta en línea están empezando a adoptar el video vertical, un formato que crece con rapidez en Estados Unidos. Peacock, propiedad de Comcast, y Paramount+ han comenzado a ofrecer series en formato vertical, mientras que ⁠Netflix cuenta con Clips, una función de videos ⁠cortos al estilo de TikTok.

Además ⁠de aportar nuevos contenidos a Disney+, el acuerdo con TikTok podría ayudar a la compañía ⁠a atraer más espectadores al servicio de "streaming".

Según datos de TikTok, los usuarios de la plataforma compartieron el año pasado un promedio diario de 6.5 millones de publicaciones relacionadas con películas y televisión. Casi la mitad de los participantes en una encuesta dijeron que habían visto una película o un programa de televisión después de descubrir contenidos relacionados en TikTok.

"Los mejores narradores son, ante todo, seguidores", dijo Asad Ayaz, ⁠director de mercadotecnia y marca de Disney.

"Esta colaboración crea un nuevo puente entre las historias que contamos y la creatividad que inspiran", aseguró.