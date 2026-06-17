Messi creció sus récords de leyenda con Argentina en debut en el Mundial 2026

Más de Lionel Messi en Mundiales. El primer partido de la Selección argentina bastó para convertirse en una leyenda. Anotó el triplete (hat-trick) de la victoria ante Argelia 3- 0, que es de las más importantes de su carrera. A los 38 años (24 de junio de 1987) llegó a los 16 goles en Mundiales, alcanzando a Miroslav Klose como el máximo goleador histórico de este torneo.

La ciudad de Kansas City conoció ahora al ‘Jefe’ del futbol ‘soccer’. El astro argentino, referencia usada como su sinónimo anotó al minuto 17, que anunciaba que se acercaba a la historia, después del medio tiempo y las pausas de hidratación, llegó su segundo gol al 60’ y el estadio se rendía a sus pies, llamando al hito histórico. Al minuto 76 anotó por tercera vez para volverse la máxima marca a batir.

El hat-trick de Messi fue especial entre los 55 que se han dado en la historia de la Copa del Mundo.

Argelia falló en dedicarle una marca especial al delantero que puede derribar planes defensivos.

Messi ha ganado la Copa del Mundo y ha levantado múltiples trofeos de la Champions League. Ha marcado más de 900 goles en su carrera, batido récords y estableciendo nuevos.

El nombre de Luca Zidane, portero de Argelia avanza a la historia junto a Messi, porque no pudo contra la chispa y el ingenio que caracteriza a Lio. El primer gol ocurrió tras un pase de Rodrigo De Paul. Messi encontró espacio y disparó desde fuera del área.

Su segundo gol fue en el rebote de un disparo intentado por Alexis Mac Allister. El triplete lo logró con todo y estadio coreando su nombre, tras recibir el balón en el borde del área. Messi se creó un hueco y disparó a portería.

De hecho, también es el jugador de mayor edad en marcar varios goles en un partido de la Copa del Mundo, rompiendo el récord que ostentaba la leyenda camerunesa Roger Milla desde 1990.

En los 10 últimos minutos del partido, el entrenador, Lionel Scaloni decidió sacar a Messi para meter a Nicolás Otamendi.

"Argelia tiene buenos jugadores, son dinámicos y buscamos dominar el partido, pero nos costó desde la posesión de pelota, como lo hacemos en general, sobre todo en el primer tiempo (...) No miro los goles, las marcas, como me dicen ustedes. Es un honor estar con Klose, también Ronaldo está ahí, Mbappé que hoy metió dos, pero son estadísticas, nada más. Ronaldo fue uno de los más grandes que vi y no está primero. Uno trata de hacer lo mejor, como siempre", dijo Messi.

Argentina y Austria se enfrentan el 22 de junio en el Estadio AT&T de Arlington, Texas, en el segundo partido de la fase de grupos para ambos equipos. Después, el 27 de junio se enfrentará a Jordania.

Más temprano, la estrella francesa Kylian Mbappé anotó dos goles contra Senegal, alcanzando así los 14 tantos. Mbappé es casi 12 años menor que Messi, por lo que tiene una oportunidad de superar eventualmente a la leyenda argentina. La brasileña Marta ostenta el récord absoluto de goles con 17 tantos en sus seis participaciones en la Copa Mundial Femenil.