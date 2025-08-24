"Me encanta mi trabajo": Venus Williams disfruta de su regreso al US Open

"Me encanta mi trabajo": con 45 años, Venus Williams aborda con un entusiasmo todavía intacto el 25º US Open de su carrera, un "desafío" lógicamente "diferente" a los años en los que luchaba por el título.

Puede que la siete veces campeona de Grand Slam ya no imponga tanto temor a sus rivales del circuito WTA, pero sigue superando a todas las otras jugadoras del torneo neoyorkino en las estadísticas.

Con 45 años y 68 días en la jornada de arranque del US Open, la mayor de las hermanas Williams tiene siete años más que la segunda participante de mayor edad, la alemana Tatjana Maria (38 años y 16 días).

Además, desde el arranque de la era profesional en 1968, ninguna jugadora ha estado tantas veces en el cuadro final de un Grand Slam que la veterana del torneo, que está a punto de disputar su 94º Grand Slam.

En su entrada en liza, Venus Williams se medirá el lunes a la checa Karolina Muchova (N.12), que tenía solo cuatro años cuando la estadounidense ganó su primer Grand Slam en Wimbledon, el año 2000.

"Es súper emocionante estar de vuelta", declaró la mayor de las hermanas Williams en su comparecencia ante la prensa de este sábado, antes de un torneo que disputará con una invitación de los organizadores, ya que actualmente ronda el puesto 600 del ránking femenino.

"Esto no me hace envejecer, simplemente hace que sea algo todavía más emocionante", afirmó sobre su vigésimoquinta presencia en las canchas de Flushing Meadows.

28 años desde su debut en Nueva York

Venus Williams, que no jugaba el Abierto de Estados Unidos desde su derrota en la primera ronda de 2023, regresó a la competición en julio después de dieciséis meses de ausencia y ganó su primer partido en el torneo de Washington, antes de caer en segunda ronda

Después recibió a última hora una invitación para el WTA 1000 de Cincinnati (7-18 de agosto), donde perdió desde su entrada en liza.

Operada en 2024 de fibromas uterinos, unos tumores benignos que causan en ocasiones dolor intenso, la estadounidense ha tenido un largo recorrido hasta volver a agarrar la raqueta.

"Me encanta mi trabajo. Mi felicidad reside ahí", respondió al ser preguntada sobre su motivación para seguir jugando a pesar del paso de los años y de sus problemas de salud.

Sobre las pistas azules de Flushing Meadows, en las que conoce hasta el último rincón, la hermana de Serena quiere "dar lo mejor de si misma", explicó.

"No he jugado tanto como otras jugadoras, así que para mí es diferente. Simplemente intento divertirme, mantenerme relajada y ser mi mejor versión", aseguró.

"Siempre jugaré al tenis"

Antes de su entrada en liza en el torneo simple, Venus Williams ya se ha dejado ver varias veces sobre las pistas del US Open: el martes, durante un partido de dobles mixto acompañada por su compatriota Reilly Opelka y el jueves durante un partido de exhibición junto a John McEnroe, Coco Gauff y Andre Agassi.

Su debut en el US Open fue hace 28 años, cuando tenía 17 años, y en 1997 disputó una edición que le llevó hasta la final, donde fue derrotada por la suiza Martina Hingis.

Después de ese gran arranque, Williams se impuso como una de las mejores jugadoras de tenis de la historia, ganando dos US Open y cinco Wimbledon en categoría individual y 14 Grand Slam en dobles junto a su hermana Serena.

Ante la cercanía de su retirada por una cuestión de edad, Venus Williams insistió en que el tenis ha sido, es y será su vida.