Venus Williams continúa su historia en Australia

El tenis aún tiene Venus Williams por disfrutar. La hermana de la retirada Serena, obtuvo una wild card para el Abierto de Australia de 2023, que marcará su vigésimo segunda vez en el torneo y jugará en el cuadro principal mientras ocupa el lugar 1,007 del ranking en el mundo.



“Estoy muy emocionada de regresar a Melbourne para competir en el Abierto de Australia en enero. He estado compitiendo en el país durante más de 20 años y la comunidad australiana siempre me ha apoyado de todo corazón. Será un honor volver a jugar para los fans, y espero crear más recuerdos en el torneo este año”, dijo Venus, siete veces campeona de Grand Slam.



Después de que su hermana menor se retiró del tenis después del Abierto de Estados Unidos de 2022, las especulaciones del adiós se dirigieron a Venus, que aún no ha abordado oficialmente ningún plan de retiro, pero al menos por ahora, los fans pueden verla jugar en otro torneo de Grand Slam. El último torneo que jugó Williams fue el US Open, en el que perdió en la primera ronda y también compitió en dobles con Serena.



“Venus no es solo una jugadora increíble y la favorita de los fans, es un gran modelo a seguir y líder en nuestro deporte de muchas maneras. Estamos encantados de darle la bienvenida de nuevo al AO en enero”, dijo el director del Abierto de Australia, Craig Tiley.



Williams hará su debut en la temporada dos semanas antes del Abierto de Australia, ya que también aceptó un comodín para el ASB Classic en Auckland, Nueva Zelanda, en la primera semana de la temporada.



Venus siempre ha estado anclada a su autoconfianza.



“Para nosotros, siempre fue importante saber dónde estás, quién eres, porque si no sabes quién eres, no sabrás a dónde vas. Pero, sobre todo, si no sabes quién eres en tu historial, no tendrás idea de lo que debes hacer para estar listo para el mundo. Entonces, eso fue muy importante y mis padres definitivamente nos empujaron a la historia; conocer la historia del mundo y la historia de los afroamericanos fue súper importante”, le dijo a la revista GLAMOUR.

