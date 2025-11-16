Liga MX Femenil tendrá cuarta final entre Tigres y América

Por cuarta ocasión en la historia de la Liga MX Femenil, Tigres y América son las finalistas. Disputarán el título del torneo Apertura 2025 con fechas y horarios por confirmar.

Tigres consiguió el pase después de eliminar a Cruz Azul por marcador global de 3-2 en semifinales. Habían empatado 1-1 en la ida en el estadio Olímpico Universitario (CU) de la Ciudad de México, pero las Amazonas confirmaron su victoria por 2-1 en ‘El Volcán’ de Nuevo León.

Jennifer Hermoso y Diana Ordóñez fueron las anotadoras del equipo ganador en la vuelta, mientras que Deneisha Blackwood puso el gol de despedida para Cruz Azul, que cerró así una temporada histórica. Su máximo alcance en Liga MX Femenil habían sido un par de cuartos de final.

América, por su parte, eliminó a Chivas con global de 4-0. Construyó el triunfo con 0-2 en la ida en el estadio Akron de Guadalajara y lo ratificó con otro 2-0 en el estadio Ciudad de los Deportes en la vuelta, celebrada este domingo.

Nicolette Hernández e Irene Guerrero concretaron las anotaciones en el inmueble de la Ciudad de México para dejar sin posibilidades a Chivas y, al mismo tiempo, asegurar la sexta final de América en los últimos siete torneos (sólo se ausentó en el Apertura 2024).

Tigres y América alcanzaron, así, su cuarta final desde la instauración de la Liga MX Femenil en el torneo Apertura 2017.

La primera vez fue en el Apertura 2018 con victoria para América por 3-1 en penales, luego de empatar 3-3 en el global de ida y vuelta. Marcó una estrella inédita para el club azulcrema, que es el más ganador en la historia del circuito varonil.

La segunda final tuvo que esperar cuatro años. Ocurrió en el Apertura 2022 y Tigres cobró venganza al quedarse con el título por marcador global de 3-0.

El tercer episodio llegó en el Apertura 2023, otra vez con las Amazonas levantando el trofeo mediante un 3-0 en el marcador global. De hecho, ese fue el sexto y último campeonato de Tigres, hasta ahora, en la Liga MX Femenil.

Tigres es el máximo ganador en la historia de este circuito, que está por concluir su torneo número 16. Después vienen las Rayadas de Monterrey con cuatro, América y Chivas con dos, mientras que Pachuca ostenta uno. Son las únicas organizaciones que saben lo que es ser campeonas en la rama femenil.

Para la final del Apertura 2025, con base a la tabla general, Tigres tendrá la ventaja de jugar como local el partido de vuelta.

Las Amazonas fueron líderes de fase regular con 42 puntos, mismos que Pachuca pero con mejor diferencia de goles (+49 contra +40). América, por su parte, fue tercero de la clasificación con 38 unidades (y diferencia de +34).

Esto significa que el partido de ida se disputará en el estadio Ciudad de los Deportes, en la capital del país, mientras que la vuelta será en el estadio Universitario de Nuevo León.

Se prevé que las fechas y horarios sean confirmados por la Liga MX Femenil durante el lunes 17 de noviembre, un día después de concluir las series de semifinales, en las que Cruz Azul y Chivas dijeron adiós en su intento por firmar una final inédita.

En el caso de Tigres y América, las tres finales anteriores entre ellos (2018, 2022 y 2023) tuvieron la misma secuencia: comenzaron en la Ciudad de México y concluyeron en Monterrey, debido a que las Amazonas siempre han logrado mejor posición en fase regular.

Esta ya es la segunda final con más ediciones en la historia de la Liga MX Femenil, sólo por detrás de las seis ocasiones en las que se han enfrentado Tigres y Monterrey, protagonistas del Clásico Regio.

Las otras finales en los ocho años de vida del circuito han sido: Chivas contra Monterrey (Apertura 2017), Tigres contra Chivas (Clausura 2021), Chivas contra Pachuca (Clausura 2022), además de América contra Pachuca (Clausura 2023 y Clausura 2025).