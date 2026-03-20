Lectura 1:00 min
En vivo desde la 89 Convención Bancaria - Día 2
Sigue en El Economista la 89 Convención Bancaria, donde autoridades y líderes del sector analizan los retos y oportunidades del sistema financiero.
Viernes 20: Inteligencia artificial, geopolítica y liderazgo global
El último día de la convención estará dedicado a conferencias magistrales de especialistas internacionales sobre tecnología financiera, geopolítica y liderazgo.
- 06:30 – 08:00. Carrera con causa. Actividad deportiva a beneficio de la Fundación de los Bancos.
- 11:40 – 12:30. Conferencia magistral:
Inteligencia artificial y pagos digitales. Impartida por Ryan McInerney.
- 12:40 – 13:40.
Geopolítica y riesgo global. Conferencia de Ian Bremmer, entrevistado por la periodista Gabriela Warkentin.
- 13:50 – 14:50. L
iderazgo global y transformación. Diálogo con Justin Trudeau, moderado por Emilio Romano.
- 15:00 – 15:30. Cierre de la convención. Mensajes finales del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ángel Cabrera Mendoza y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.
Posteriormente se realizará la comida de clausura y una conferencia motivacional del exfutbolista argentino Jorge Valdano, seguida de un concierto de cierre.