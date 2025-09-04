Japón: de las sombras a la madurez futbolística

Hablar del legado de Japón en el futbol internacional hace tres décadas o más era una completa incógnita. Fue hasta 1998, en la Copa del Mundo de Francia, cuando el país del Sol Naciente colocó la primera letra de su historia en este deporte.

Japón debutó en los Mundiales en 1998 y desde entonces es un invitado infaltable. De hecho, consiguió el primer boleto a la Copa del Mundo 2026 después de los anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá.

Es decir, se cumplirán 28 años en los que Japón está ante los reflectores globales y ahora no en el rol de sorpresa, sino como potencia de todo un continente y reforzada con embajadores en las mejores ligas del mundo.

“Han cambiado la manera de manejar sus selecciones. Empezaron con puros japoneses como directores técnicos, después metieron a extranjeros como Zico, Javier Aguirre, franceses y demás. Eso les da una perspectiva bastante distinta, pero creo que donde más les ha beneficiado ha sido en la exportación de jugadores”, analiza para El Economista, Rob García, agente avalado por FIFA con experiencia para clubes como Manchester City y Ajax.

Japón está de visita en Norteamérica casi un año antes de disputar su octavo Mundial consecutivo. En la Fecha FIFA de este mes, enfrentará a México y Estados Unidos.

Referente asiático

No se trata de un rival cualquiera para México. Es la selección mejor rankeada del continente asiático (17) y la más ganadora de la Copa de Naciones de su confederación (AFC) con cuatro trofeos.

Pero lo que más asombra de su actualidad es que, de sus 27 convocados para esta Fecha FIFA, 21 radican en Europa: seis en Alemania, cinco en Países Bajos, tres en Francia, tres en Inglaterra, uno en Bélgica, uno en España, uno en Italia y uno en Escocia. Algunos, incluso, están en equipos top, como Wataru Endo en Liverpool y Hiroki Ito en Bayern Múnich, aunque este último está lesionado.

“Entre los atributos de los futbolistas japoneses está la disciplina. También que la mayoría tienden a ser muy rápidos y con especialización en la tecnificación de la metodología de trabajo, es decir, de alguna manera están especializando a sus futbolistas en algo más concreto y eso ayuda a que tengan gente que rinde bastante bien”.

El especialista se refiere a que, en lugar de que los futbolistas japoneses sean moldeados para jugar diferentes posiciones, les inculcan elevar su nivel en una sola.

“Por temas de anatomía y biotipo, el jugador japonés tiene que sacar provecho de otras cualidades, independientemente de la velocidad. Se han centrado mucho en la tecnificación, hablando de que tratan de emplear nuevos sistemas, como los holandeses, en donde en lugar de tratar de que un jugador sea más integral o polivalente, tratan de sacarle provecho 100% a las cualidades que ya tienen. Eso ha ayudado bastante a que en los últimos años repunten, tomando en cuenta la comparativa con otras selecciones asiáticas”.

Takefusa Kubo, por ejemplo, es una de las máximas estrellas del presente y futuro de Japón. Apenas rebasa los 1.70 metros de estatura, pero ha aprovechado su velocidad, regate y técnica en la pierna izquierda para consolidarse en LaLiga de España con Real Sociedad.

Kubo y otros atacantes pulidos en Europa, como Ritsu Doan, Kaoru Mitoma y Takuma Asano fueron fundamentales para que Japón fuera una de las grandes revelaciones en el Mundial de Qatar 2022, venciendo a dos potencias: Alemania y España.

Si bien Japón aún no logra superar los octavos de final en un Mundial, actuaciones como las de 2022 refuerzan su prestigio, lo que hubiera sido imposible hace tres décadas.

“Los japoneses que han emigrado, de alguna manera, ayudan al crecimiento de su futbol. Hubo una escuela muy firme en Japón, sobre todo porque la liga japonesa recibe a muchos brasileños y eso ha logrado incrementar el nivel local. Tienen extranjeros interesantes y no reciben a quienes no les puedan sumar al nivel competitivo. Eso les ha ayudado para que a partir de 1998 cambien su infraestructura.

“Después del Mundial de 2022, repiten a un técnico que viene de su (categoría) sub 23, que conoce a la camada que va subiendo. Apostar al proyecto a largo plazo está rindiendo frutos, tanto, que vimos sus victorias contra España y Alemania”, enfatiza Rob García.

Continuidad hacia 2026

En marzo de 2025, Japón se convirtió en el primer calificado al Mundial 2026 al liderar su grupo eliminatorio por encima de Australia, Arabia Saudita y China. De hecho, sólo perdió uno de 16 partidos en toda su eliminatoria, con asombrosa diferencia de goles de +51.

Uno de sus puntos fuertes es la consistencia de proyectos. El entrenador actual es Hajime Moriyasu, quien asumió desde 2018, después de ser asistente de Akira Nishino en el Mundial de Rusia. Eso significa que Moriyasu acumula tres ciclos mundialistas con el combinado nipón.

También fue el responsable de la selección sub 23 de su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en los que Japón finalizó en cuarto puesto, perdiendo la medalla de bronce ante México.

El entrenador está recogiendo frutos de algunos de sus antecesores, como el italiano Alberto Zaccheroni o el bosnio Vahid Halilhodzic.

Mientras trabaja por el objetivo inédito de instalarse en cuartos de final de un Mundial, Japón tendrá un par de exámenes en Norteamérica en próximos días con su destacada legión europea.

En el caso particular de México, se han enfrentado en siete ocasiones, cinco en amistosos y dos en la extinta Copa Confederaciones. El balance es de seis triunfos para México y apenas uno para Japón, que ocurrió en 1996.

AMISTOSO FECHA FIFA