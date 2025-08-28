‘Chucky’ Lozano regresa a Selección para encarar a Corea y Japón

Después de un año y cinco meses, Hirving ‘Chucky’ Lozano podrá vestir el jersey de la Selección Mexicana. Javier Aguirre lo incluyó en la convocatoria para la antepenúltima Fecha FIFA del año, que se jugará en Estados Unidos ante Corea y Japón, selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026.

Pero no es la primera vez que se le pretende, el "Chucky" ya estaba en el radar para la convocatoria de la Nations League y Copa Oro, sin embargo se recuperaba de una lesión muscular en la pierna izquierda.

El delantero que actualmente milita para San Diego FC de la MLS destaca entre los 25 convocados y tendrá que adaptarse a una nueva escuadra que viene mejor posicionada, pues recientemente ganó dos títulos: la Copa Oro y la Nations League.

El ‘Chucky' se apagó para la Selección el 24 de marzo de 2024 en la derrota ante Estados Unidos en la Final de la Concacaf Nations League, en la época del técnico Jaime Lozano.

Otros llamados que destacan son los de Rodrigo Huescas y Germán Berterame. El ex canterano de Cruz Azul y actual lateral del FC Copenhague, disputa la Champions League. Huescas se perdió la Copa Oro por faltar al código disciplinario, ya que en mayo pasado recibió una multa y 20 días de arresto por conducir a exceso de velocidad, en Dinamarca.

Mientras que, Germán jugó con la Selección Mexicana por última vez el 15 de octubre de 2024 en el amistoso contra Estados Unidos, en Guadalajara.

Esta semana el entrenador ‘Vasco’ Aguirre concentró en el Centro de Alto Rendimiento a jugadores de la Liga MX para hacer microciclos y tomar la decisión de los elegidos para los amistosos contra los asiáticos. Estos partidos ayudarán a trabajar en la definición de las convocatorias para las fechas de octubre y noviembre.

Convocatoria de México para los amistosos ante Japón y Corea del Sur:

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Carlos Moreno (Pachuca), Raúl Rangel (Chivas).

Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv Moscú), Jesús Orozco (Cruz Azul), Johan Vásquez (Genoa), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Juan José Sánchez Purata (Tigres), Rodrigo Huescas (Copenhague).

Medios: Marcel Ruiz (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Sánchez (América), Edson Álvarez (Fenerbahçe).

Delanteros: Alexis Vega (Toluca), César Huerta (Anderlecht), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Gimenez (Milan), Raúl Jiménez (Fulham), Chucky Lozano (San Diego FC), Germán Berterame (Monterrey), Diego Lainez (Tigres).

Horarios:

México vs Japón

Sábado 6 de septiembre

Oakland Coliseum

20:00 horas (CT).

México vs Corea

Martes 9 de septiembre

Geodis Park de Nashville