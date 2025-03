Inversión para el Mundial de Clavados en tiempos de reestructuración

La World Aquatics, máxima representación internacional de los deportes acuáticos le confío a Jalisco la sede de la Copa del Mundo de Clavados a celebrarse del 3 al 6 de abril en la alberca del Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara. Es decir, el anuncio oficial se hizo a dos meses – fecha estimada – para tener la estructura de la nueva Federación Mexicana de Natación, mientras tanto, se espera la convocatoria para definir a los aspirantes y votantes.

“Hay muchos que han levantado la mano para aspirar a la Federación, no queremos dar detalles porque no queremos desvirtuar el proceso, pero buscamos que todo sea lo más transparente posible. Que los atletas voten quién quiere que los represente, que no sea una imposición”, dijo Rommel Pacheco, Director General de la Conade.

Esta frase la pronunció en la Conferencia de presentación del Mundial en las instalaciones de Conade en Tlalpan, donde recordó sus tiempos como clavadista y participaciones en la Serie Mundial de Clavados (Copa del Mundo) FINA – ganó medallas en Dubái 2016 y Montreal 2019 –.

Los recuerdos salieron en el lugar adecuado, porque entre la audiencia del salón se encontraban clavadistas en activo como Juan Manuel Celaya y otros que ya se retiraron como Alejandra Orozco, Adriana Jiménez (salto de altura), Jahir Ocampo y Germán Sánchez, este último, se desempeñará en la parte operativa de la organización del Mundial. Entre los entrenadores asistieron Ma Jin e Iván Bautista.

En el estrado tomaron el micrófono el Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social del Estado de Jalisco, Andrea Blanco Calderón; la Presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá; y el Director General del CODE Jalisco, Luis Fernando Ortega.

Además, los clavadistas Gabriela Agúndez y Osmar Olvera acompañaron a los panelistas y fueron cuestionados sobre la oportunidad que les representa un Mundial en México. Gabriela trabajará con su nueva pareja Alejandra Estudillo (tras el retiro de Orozco) y Osmar lo tomará como una revancha contra los chinos.

El Centro Acuático de Zapopan ha sido sede de 28 eventos internacionales de clavados organizados por World Aquatics, incluyendo 14 Copas del Mundo, los Juegos Panamericanos de 2011 y múltiples campeonatos nacionales.

El gobernador Pablo Lemus presumió que el Estado invertirá poco más de 14 millones de pesos para adecuar el Centro Acuático Panamericano. Además, se construirán varios polideportivos como parte del plan estatal en infraestructura deportiva. Uno de ellos, se comenzó a construir desde hace un mes y medio en el municipio de El Grullo, “tierra de grandes clavadistas y nadadores”.

“Del Centro se renovaron parte de las albercas pero sobre todo, nuevos vestidores y baños para los atletas. Estas instalaciones se construyeron en el 2009 para los Juegos Panamericanos del 2011. Estamos analizando un nuevo Polideportivo en el que invertiremos unos 120 millones de pesos en el Municipio de Puerto Vallarta. Queremos que los atletas puedan entrenar al nivel del mar y que lo hagan en un ambiente de primer mundo. Incluye una alberca olímpica, una fosa de clavados y una pista de atletismo, esperamos iniciar a construir en dos meses, es parte de la infraestructura que estamos haciendo. Se acaba de terminar la Unidad Deportiva Revolución que es emblemática para la zona metropolitana de Guadalajara”, amplió Lemus.

Adicionalmente, dentro del plan de infraestructura se contempla el Mundial de Fútbol de la FIFA. Guadalajara tendrá cuatro partidos mundialistas, uno de ellos, de la Selección Mexicana, que marcará el primer partido oficial en la entidad.

"Vamos a tener algunas instalaciones adicionales para junio del 2026, además de la movilidad de seguridad", finalizó el gobernador, quien al terminar la conferencia salió de inmediato por la puerta más cercana a su asiento.

Clavadistas mexicanos confirmados para el Mundia de Clavados (Preliminar):

Trampolín de 3 m varonil: Osmar Olvera, Juan Celaya y Gabriel Vázquez.

Trampolín 3 m femenil: Alejandra Estudillo, Lía Cueva y Mía Cueva.

Plataforma de 10 m varonil: Randall Wilars, Kenny Zamudio y Emiliano Treviño.

Plataforma de 10 m femenil: Gabriela Agúndez, Ale Estudillo y Suri Cuevas.

Pruebas sincronizadas: Mía y Lía Cueva, en trampolín 3m femenil, Osmar Olvera y Juan Celaya, en trampolín 3m varonil; Randall Willars y Kevin Berlín, en plataforma 10m varonil, y Gaby Agúndez y Ale Estudillo en plataforma 10m femenil.

Costos de los boletos: Fases preliminares, de 20 a 50 pesos y para las Finales entre los 50 y 100 pesos.