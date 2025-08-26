Iga Swiatek debuta con récord en US Open 2025

En su debut en el US Open 2025, Iga Swiatek confirmó el buen momento que ha mantenido en los últimos dos meses, en los cuales logró los títulos de Wimbledon y Cincinnati Open para romper con 13 meses de sequía en el WTA Tour.

Apenas necesitó de 60 minutos para superar a Emiliana Arango en sets corridos (6-1, 6-2) e instalarse en la segunda ronda del Grand Slam de Nueva York.

“Los primeros partidos siempre son un poco diferentes, así que me alegro de haber tenido tiempo para acostumbrarme a las condiciones y superficie, porque sin duda es diferente a las pistas de entrenamiento. Creo que ha sido un partido sólido, así que estoy contenta”.

La polaca se refiere a que la semana pasada ya jugó partidos del US Open en la modalidad de dobles mixtos, haciendo equipo con el noruego Casper Ruud. Llegaron hasta la final, aunque perdieron ante los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori.

Esa adaptación le sirvió para superar sin mayores complicaciones a la colombiana Arango y dar un golpe de autoridad en su presentación como la segunda mejor sembrada del torneo, únicamente detrás de la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Uno de los datos más sobresalientes de esta victoria es que Iga Swiatek superó un récord que pertenecía a Monica Seles desde hace casi tres décadas.

Seles logró 64 victorias consecutivas en partidos inaugurales del WTA Tour entre 1990 y 1996. Swiatek llegó a 65 este martes, una racha que comenzó en la temporada 2022, ya que su última derrota fue en las WTA Finals 2021 (contra Maria Sakkari).

Específicamente en la categoría de Grand Slams, la polaca ostenta récord de 26-1 en primeras rondas. Su única derrota sigue siendo la de Wimbledon 2019 frente a Viktorija Golubic.

Dentro de esa racha, se convirtió en la primera en ganar 24 partidos seguidos de rondas inaugurales de Grand Slams desde que su compatriota, Agnieszka Radwanska, lo hiciera entre Roland Garros 2009 y el Australian Open 2015.

“El nivel de comodidad es difícil de describir porque el torneo es muy largo. Básicamente, estás aquí tres semanas. Así que, obviamente, no todos los días van a ser iguales. Me siento bastante contenta con mi rendimiento en Cincinnati y estoy tratando de sacar confianza de eso en el US Open”, apuntó Swiatek después del duelo contra Arango.

Iga Swiatek ostenta seis títulos de Grand Slam en su carrera. En el US Open sólo ha levantado el trofeo en una ocasión, que fue en 2022 sobre Ons Jabeur. En 2023 fue eliminada en octavos de final (por Jelena Ostapenko) y en 2024 en cuartos (por Jessica Pegula).

Sin embargo, el empuje de haber ganado dos de sus tres torneos más recientes y en categorías top le permite soñar con un nuevo título en Nueva York.

“En 2022 no es que jugara de maravilla desde el principio. Probablemente, fue el Grand Slam más difícil, en el que tuve que superar muchos retos, y conseguí ganarlo. Todos los años son difíciles, porque Nueva York es muy ruidosa y es difícil encontrar equilibrio fuera de la pista, pero tengo que decir que probablemente se me da bien en comparación con otras jugadoras”.

En segunda ronda, Iga Swiatek enfrentará a la neerlandesa Suzan Lamens, ranking 66 del mundo. Nunca se han enfrentado en el WTA Tour, lo cual pone un sabor especial a su duelo.

La jornada femenil del martes marcó el cierre de la primera ronda. Otras victorias destacadas fueron las de Amanda Anisimova (octava sembrada) sobre Kimberly Birrell y Naomi Osaka sobre Greet Minnen. A partir del miércoles inicia la segunda ronda.