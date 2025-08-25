Mirra Andreeva va por escalón inédito en US Open

Mirra Andreeva, la adolescente que está sorprendiendo al mundo desde el año pasado en el tenis femenil, debutó con triunfo en el US Open 2025.

Necesitó apenas de 55 minutos para superar a Alycia Parks en la primera ronda del Grand Slam de Estados Unidos en sets corridos (6-0, 6-1). Con esto, confirmó su potencial como una de las cinco favoritas a levantar el trofeo.

A sus 18 años, la rusa Andreeva es la quinta mejor sembrada del cuadro femenil de singles del US Open. Sólo se ubica detrás de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff y Jessica Pegula.

Hasta la jornada de este lunes, la Asociación de Tenis Femenil (WTA) vio entrar en acción a siete de sus ocho mejores sembradas en Nueva York. La única decepción fue Madison Keys, sexta entre las favoritas, quien se despidió en primera ronda al perder ante la mexicana Renata Zarazúa.

Mirra Andreeva, por su parte, no perdonó en su estrategia. Ganó 90% de sus puntos en el segundo servicio y 75% en el primero. Este fue el primer enfrentamiento de su todavía corta carrera en el WTA Tour contra la estadounidense Alycia Parks.

Ahora, la adolescente que es entrenada por Conchita Martínez se enfrentará a un reto mayúsculo: avanzar por primera vez a la tercera ronda del US Open.

Si bien Andreeva ya llegó a ser incluso semifinalista de Grand Slam, en Roland Garros 2024, el US Open es el evento de categoría major en el que peores resultados ha tenido, ya que tanto en 2023 como la temporada pasada fue eliminada en segunda ronda.

A nivel general, este es el onceavo cuadro principal de Grand Slam que Andreeva está disputando. Por orden cronológico, en el Australian Open su mejor resultado fueron los octavos de final (2024 y 2025), en Roland Garros fueron semifinales (2024) y en Wimbledon los cuartos de final (2025). Pero en el US Open, hasta ahora, no conoce más allá de segunda ronda.

Un incentivo para acabar con esa racha es la notable temporada que está viviendo en 2025. Entre febrero y marzo consiguió los títulos más importantes de su carrera: los WTA 1000 de Dubái e Indian Wells, respectivamente.

Su compatriota, Anastasia Potapova, intentará frenar el sueño de Mirra Andreeva en el US Open. En su historial en el WTA Tour sólo tienen dos partidos, con saldo parejo de un triunfo para cada uno (Potapova en Monastir 2022 y Andreeva en Wimbledon 2023).

Mirra se ubica en el cuarto cuadrante del US Open 2025. Es la mejor rankeada de dicho sector, seguida de la estadounidense Emma Navarro (10). Otras tenistas destacadas que siguen con vida en este cuadrante son Barbora Krejcikova y Jelena Ostapenko.

Otros resultados WTA

La jornada femenil del lunes en el US Open dejó otros acontecimientos destacados, además de las victorias de Mirra Andreeva y Renata Zarazúa.

Uno de ellos fue el retiro de la checa Petra Kvitova, ex número 2 del ranking mundial (2011). Perdió en primera ronda ante la francesa Diane Parry y con ello cumplió su promesa de retirarse del tenis profesional después de 19 años.

“En general, mi carrera tenística ha estado llena de presión, tanto dentro como fuera de la pista. Pero lo disfruté, creo que lo hice bastante bien”, señaló la jugadora de 35 años, quien se despide con 31 títulos de singles.

Más tarde ocurrió la eliminación de otra leyenda viviente de WTA: Venus Williams, quien cayó en tres sets (3-6, 6-2, 1-6) ante la sembrada número 11 del torneo, Karolina Muchova.

La dos veces campeona del US Open (2000 y 2001), actualmente con 45 años, no pudo regresar al camino del triunfo en este torneo. Llegó a cuatro derrotas consecutivas en primera ronda, siendo su último recuerdo positivo en 2019.

La única satisfacción para Venus fue que impuso el tercer récord de la jugadora más veterana en aguantar tres sets en un partido femenil de singles del US Open en la Era Abierta con 45 años y 68 días. Sólo quedó detrás de Martina Navratilova y Renee Richards.

El US Open 2025 fue el primer Grand Slam para Venus Williams en los últimos dos años. El futuro todavía es incierto para una figura que, cuando tenía 17, llegó a la final de Nueva York en su primera aparición en dicho torneo (en 1997).